TriU

Restituisce una copia di una matrice con elementi sotto la diagonale k azzerata. Matrice triangolare superiore.

matrix matrix::Triu(

const int ndiag=0

);

Parametri

ndiag=0

[in] Diagonale i cui elementi sotto con zero. ndiag = 0 (default) è la diagonale principale, ndiag < 0 è sotto di essa e ndiag > 0 è sopra.

Esempio MQL5:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriU(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix b

[[1,2,3]

[4,5,6]

[0,8,9]

[0,0,12]]

*/

Esempio Python: