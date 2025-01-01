DocumentazioneSezioni
LinearRegression

Calcola un vettore/matrice con i valori di regressione lineare calcolati.

vector vector::LinearRegression();
 
matrix matrix::LinearRegression(
  ENUM_MATRIX_AXIS  axis=AXIS_NONE      // asse lungo il quale viene calcolata la regressione
   );

Parametri

axis

[in] Specificare l'asse lungo il quale viene calcolata la regressione.  Valore dall'enumerazione ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — asse orizzontale, AXIS_VERT — asse verticale).

Valore Restituito

Vettore o matrice con i valori di regressione lineare calcolati.

Nota

La regressione lineare è calcolata utilizzando l'equazione di regressione standard: y (x) = a * x + b, dove a è la pendenza della linea, mentre b è il suo spostamento sull'asse Y.

linear_regression

Esempio:

#include <Graphics\Graphic.mqh>
 
#define GRAPH_WIDTH  750
#define GRAPH_HEIGHT 350
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   vector vector_a;
   vector_a.CopyRates(_Symbol,_Period,COPY_RATES_CLOSE,1,100);
   vector vector_r=vector_a.LinearRegression();
 
//-- disattiva la visualizzazione del grafico
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
 
//-- array per disegnare un grafico
   double x[];
   double y1[];
   double y2[];
   ArrayResize(x,uint(vector_a.Size()));
   ArrayResize(y1,uint(vector_a.Size()));
   ArrayResize(y2,uint(vector_a.Size()));
   for(ulong i=0i<vector_a.Size(); i++)
     {
      x[i]=(double)i;
      y1[i]=vector_a[i];
      y2[i]=vector_r[i];
     }
 
//--- titolo del grafico
   string title="Linear regression "+_Symbol+","+EnumToString(_Period);
 
   long   chart=0;
   string name="LinearRegression";
 
//-- crea un grafico
   CGraphic graphic;
   graphic.Create(chart,name,0,0,0,GRAPH_WIDTH,GRAPH_HEIGHT);
   graphic.BackgroundMain(title);
   graphic.BackgroundMainSize(12);
   
//-- grafico della funzione di attivazione
   CCurve *curvef=graphic.CurveAdd(x,y1,CURVE_POINTS_AND_LINES);
   curvef.Name("vector_a");
   curvef.LinesWidth(2);
   curvef.LinesSmooth(true);
   curvef.LinesSmoothTension(1);
   curvef.LinesSmoothStep(10);
 
//-- derivata della funzione di attivazione
   CCurve *curved=graphic.CurveAdd(x,y2,CURVE_LINES);
   curved.Name("vector_r");
   curved.LinesWidth(2);
   curved.LinesSmooth(true);
   curved.LinesSmoothTension(1);
   curved.LinesSmoothStep(10);
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
 
//--- loop infinito per riconoscere i pulsanti della tastiera premuti
   while(!IsStopped())
     {
      //--- premere il pulsante escape per uscire dal programma
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)!=0)
         break;
      //--- premere PdDn per salvare l'immagine del grafico
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN)!=0)
        {
         string file_names[];
         if(FileSelectDialog("Save Picture",NULL,"All files (*.*)|*.*",FSD_WRITE_FILE,file_names,"LinearRegression.png")<1)
            continue;
         ChartScreenShot(0,file_names[0],GRAPH_WIDTH,GRAPH_HEIGHT);
        }
      Sleep(10);
     }
 
//-- ripulire
   graphic.Destroy();
   ObjectDelete(chart,name);
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,true);
  }

ENUM_MATRIX_AXIS

Enumerazione per specificare l'asse in tutte le funzioni statistiche per le matrici.

ID

Descrizione

AXIS_NONE

L'asse non è specificato. Il calcolo viene eseguito su tutti gli elementi della matrice, come se fosse un vettore (vedere il metodo Flat).

AXIS_HORZ

Asse orizzontale

AXIS_VERT

Asse verticale

 

 

