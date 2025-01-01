MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiTrasformazioni
Trasformazioni di matrici
La decomposizione della matrice può essere utilizzata nei seguenti casi:
- come passo intermedio nella risoluzione di sistemi di equazioni lineari
- per l'inversa della matrice
- nel calcolo dei determinanti
- quando cerchiamo gli autovalori e autovettori di una matrice
- quando si calcolano le funzioni analitiche delle matrici
- quando si utilizza il metodo dei minimi quadrati
- nella soluzione numerica delle equazioni differenziali
Differenti tipi di decomposizione della matrice vengono utilizzati in base al problema.
|
Funzione
|
Azione
|
Calcola la decomposizione di Cholesky
|
Calcola gli autovalori e gli autovettori di destra di una matrice quadrata
|
Calcola gli autovalori di una matrice generica
|
Fattorizzazione LU di una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore
|
Fattorizzazione LU con pivoting parziale, che si riferisce alla decomposizione LU con permutazioni di riga solo: PA=LU
|
Calcola la fattorizzazione qr di una matrice
|
Decomposizione ai Valori Singolari