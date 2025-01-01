DocumentazioneSezioni
Trasformazioni di matrici

La decomposizione della matrice può essere utilizzata nei seguenti casi:

  • come passo intermedio nella risoluzione di sistemi di equazioni lineari
  • per l'inversa della matrice
  • nel calcolo dei determinanti
  • quando cerchiamo gli autovalori e autovettori di una matrice
  • quando si calcolano le funzioni analitiche delle matrici
  • quando si utilizza il metodo dei minimi quadrati
  • nella soluzione numerica delle equazioni differenziali

Differenti tipi di decomposizione della matrice vengono utilizzati in base al problema.

Funzione

Azione

Cholesky

Calcola la decomposizione di Cholesky

Eig

Calcola gli autovalori e gli autovettori di destra di una matrice quadrata

EigVals

Calcola gli autovalori di una matrice generica

LU

Fattorizzazione LU di una matrice come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una matrice triangolare superiore

LUP

Fattorizzazione LU con pivoting parziale, che si riferisce alla decomposizione LU con permutazioni di riga solo: PA=LU

QR

Calcola la fattorizzazione qr di una matrice

SVD

Decomposizione ai Valori Singolari