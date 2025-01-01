- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Manipolazioni di matrici e vettori
Questi sono metodi per le operazioni di matrice di base: riempimento, copia, ottenere una parte di una matrice, trasposizione, divisione e ordinamento.
Esistono anche diversi metodi per le operazioni con righe e colonne di matrice.
|
Funzione
|
Azione
|
Restituisce il numero dei valori NaN in una matrice/vettore.
|
Inverte o permuta gli assi di una matrice; restituisce la matrice modificata.
|
Restituisce una copia di una matrice con elementi sopra la diagonale k azzerata. Matrice triangolare inferiore.
|
Restituisce una copia di una matrice con elementi sotto la diagonale k azzerata. Matrice triangolare superiore.
|
Estrae una diagonale o costruire la diagonale di una matrice .
|
Restituisce la riga del vettore. Scrivi un vettore nella riga specificata.
|
Restituisce la colonna di un vettore. Scrivi un vettore nella colonna specificata.
|
Restituisce una copia della matrice/vettore data.
|
Concatenare 2 sotto-matrici in una matrice. Concatenare 2 vettori in un vettore.
|
Confronta gli elementi di due matrici/vettori con la precisione specificata.
|
Confronta gli elementi di due matrici/vettori fino a cifre significative.
|
Consente di indirizzare un elemento matrice attraverso un indice invece di due.
|
Limita gli elementi di una matrice/vettore a un intervallo specificato di valori validi.
|
Modifica la forma di una matrice senza modificare i dati.
|
Restituisce una nuova matrice con forma e dimensione modificate.
|
Scambia le righe in una matrice.
|
Scambia le colonne in una matrice.
|
Divide una matrice in più sottomatrici.
|
Divide una matrice orizzontalmente in più sottomatrici. Uguale a Split con asse = 0.
|
Divide una matrice verticalmente in più sottomatrici. Uguale a Split con asse = 1.
|
Ordina indirettamente una matrice o un vettore.
|
Ordina una matrice o un vettore sul posto.