Manipolazioni di matrici e vettori

Questi sono metodi per le operazioni di matrice di base: riempimento, copia, ottenere una parte di una matrice, trasposizione, divisione e ordinamento.

Esistono anche diversi metodi per le operazioni con righe e colonne di matrice.

Funzione

Azione

HasNan

Restituisce il numero dei valori NaN in una matrice/vettore.

Transpose

Inverte o permuta gli assi di una matrice; restituisce la matrice modificata.

TriL

Restituisce una copia di una matrice con elementi sopra la diagonale k azzerata. Matrice triangolare inferiore.

TriU

Restituisce una copia di una matrice con elementi sotto la diagonale k azzerata. Matrice triangolare superiore.

Diag

Estrae una diagonale o costruire la diagonale di una matrice .

Row

Restituisce la riga del vettore. Scrivi un vettore nella riga specificata.

Col

Restituisce la colonna di un vettore. Scrivi un vettore nella colonna specificata.

Copy

Restituisce una copia della matrice/vettore data.

Concat

Concatenare 2 sotto-matrici in una matrice. Concatenare 2 vettori in un vettore.

Compare

Confronta gli elementi di due matrici/vettori con la precisione specificata.

CompareByDigits

Confronta gli elementi di due matrici/vettori fino a cifre significative.

Flat

Consente di indirizzare un elemento matrice attraverso un indice invece di due.

Clip

Limita gli elementi di una matrice/vettore a un intervallo specificato di valori validi.

Reshape

Modifica la forma di una matrice senza modificare i dati.

Resize

Restituisce una nuova matrice con forma e dimensione modificate.

SwapRows

Scambia le righe in una matrice.

SwapCols

Scambia le colonne in una matrice.

Split

Divide una matrice in più sottomatrici.

Hsplit

Divide una matrice orizzontalmente in più sottomatrici. Uguale a Split con asse = 0.

Vsplit

Divide una matrice verticalmente in più sottomatrici. Uguale a Split con asse = 1.

ArgSort

Ordina indirettamente una matrice o un vettore.

Sort

Ordina una matrice o un vettore sul posto.