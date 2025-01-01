Cov
Calcola la matrice di covarianza.
matrix matrix::Cov(
Parametri
rowvar
[in] Se rowvar è true (predefinito), allora ogni riga rappresenta una variabile, con le osservazioni nelle colonne. Altrimenti, la relazione viene trasposta: ogni colonna rappresenta una variabile, mentre le righe contengono osservazioni.
b
[in] Secondo vettore di osservazioni.
ddof
[in] "Delta Degrees of Freedom": il divisore utilizzato nel calcolo è N - ddof, dove N rappresenta il numero di elementi. Per impostazione predefinita ddof è 1.
Nota
Un semplice algoritmo per calcolare la matrice di covarianza di due vettori utilizzando MQL5:
bool VectorCovariation(const vector& vector_a,const vector& vector_b,matrix& matrix_c)
Esempio MQL5:
matrix matrix_a={{3,-2.1},{1.1,-1},{0.12,4.3}};
Esempio python:
import numpy as np