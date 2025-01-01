DocumentazioneSezioni
È una funzione statica che crea una matrice di identità della dimensione specificata (non necessariamente quadrata). Una matrice identità contiene tutti uno sulla diagonale principale e zeri altrove. La diagonale principale è costituita dagli elementi della matrice aventi indici di righe e colonne uguali, come [0,0],[1,1],[2,2] ecc. Crea una nuova matrice di identità.

Con il metodo Identity c'è anche la possibilità di trasformare una matrice già esistente in una identità.

static matrix matrix::Identity(
  const ulong  rows,        // numero di righe
  const ulong  cols,        // numero di colonne
   );
 
void matrix::Identity();
 

Parametri

rows

[in] Numero di righe (e colonne) in una matrice n x n.

Valore Restituito

Restituisce la matrice identità. La matrice identità è una matrice quadrata con tutti uno sulla diagonale principale.

 

Esempio MQL5:

  matrix identity=matrix::Identity(3,3);
  Print("identity = \n"identity);  
/* 
   identity = 
   [[1,0,0]
    [0,1,0]
    [0,0,1]]
*/
  matrix identity2(3,5);
  identity2.Identity();
  Print("identity2 = \n"identity2);  
/* 
   identity2 = 
   [[1,0,0,0,0]
    [0,1,0,0,0]
    [0,0,1,0,0]]
*/ 

Esempio Python:

np.identity(3)
array([[1.,  0.,  0.],
       [0.,  1.,  0.],
       [0.,  0.,  1.]])
