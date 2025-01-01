Identity
È una funzione statica che crea una matrice di identità della dimensione specificata (non necessariamente quadrata). Una matrice identità contiene tutti uno sulla diagonale principale e zeri altrove. La diagonale principale è costituita dagli elementi della matrice aventi indici di righe e colonne uguali, come [0,0],[1,1],[2,2] ecc. Crea una nuova matrice di identità.
Con il metodo Identity c'è anche la possibilità di trasformare una matrice già esistente in una identità.
static matrix matrix::Identity(
Parametri
rows
[in] Numero di righe (e colonne) in una matrice n x n.
Valore Restituito
Restituisce la matrice identità. La matrice identità è una matrice quadrata con tutti uno sulla diagonale principale.
Esempio MQL5:
matrix identity=matrix::Identity(3,3);
Esempio Python:
np.identity(3)