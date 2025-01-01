Identity

È una funzione statica che crea una matrice di identità della dimensione specificata (non necessariamente quadrata). Una matrice identità contiene tutti uno sulla diagonale principale e zeri altrove. La diagonale principale è costituita dagli elementi della matrice aventi indici di righe e colonne uguali, come [0,0],[1,1],[2,2] ecc. Crea una nuova matrice di identità.

Con il metodo Identity c'è anche la possibilità di trasformare una matrice già esistente in una identità.

static matrix matrix::Identity(

const ulong rows,

const ulong cols,

);



void matrix::Identity();



Parametri

rows

[in] Numero di righe (e colonne) in una matrice n x n.

Valore Restituito

Restituisce la matrice identità. La matrice identità è una matrice quadrata con tutti uno sulla diagonale principale.

Esempio MQL5:

matrix identity=matrix::Identity(3,3);

Print("identity =

", identity);

/*

identity =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

*/

matrix identity2(3,5);

identity2.Identity();

Print("identity2 =

", identity2);

/*

identity2 =

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]]

*/

Esempio Python: