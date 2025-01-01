- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Loss
Calcola il valore della funzione di perdita.
|
double vector::Loss(
Parametri
vect_true/matrix_true
[in] Vettore o matrice di valori reali.
loss
[in] Funzione di perdita dall'enumerazione ENUM_LOSS_FUNCTION.
axis
[in] Valore dall'enumerazione ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — asse orizzontale, AXIS_VERT — asse verticale).
...
[in] Parametro addizionale 'delta' può essere utilizzato solo dalla funzione di perdita Hubert (LOSS_HUBER)
Valore Restituito
Valore double.
Come viene utilizzato il parametro 'delta' nella funzione di perdita Hubert (LOSS_HUBER)
|
double delta = 1.0;
Nota
Una rete neurale mira a trovare gli algoritmi che minimizzano l'errore sul campione di addestramento, per cui la funzione di perdita è utilizzata.
Il valore della funzione di perdita indica quanto il valore previsto dal modello devia da quello reale.
Differenti funzioni di perdita vengono utilizzate a seconda del problema. Per esempio, Mean Squared Error (MSE) è utilizzata per problemi di regressione, e Binary Cross-Entropy (BCE) è utilizzata per scopi di classificazione binaria.
Esempio di chiamata della funzione di perdita Hubert:
|
vector y_true = {0.0, 1.0, 0.0, 0.0};