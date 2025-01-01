Loss

Calcola il valore della funzione di perdita.

double vector::Loss(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parametri

vect_true/matrix_true

[in] Vettore o matrice di valori reali.

loss

[in] Funzione di perdita dall'enumerazione ENUM_LOSS_FUNCTION.

axis

[in] Valore dall'enumerazione ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — asse orizzontale, AXIS_VERT — asse verticale).

...

[in] Parametro addizionale 'delta' può essere utilizzato solo dalla funzione di perdita Hubert (LOSS_HUBER)

Valore Restituito

Valore double.

Come viene utilizzato il parametro 'delta' nella funzione di perdita Hubert (LOSS_HUBER)

double delta = 1.0;

double error = fabs(y - x);

if(error<delta)

loss = 0.5 * error^2;

else

loss = 0.5 * delta^2 + delta * (error - delta);

Nota

Una rete neurale mira a trovare gli algoritmi che minimizzano l'errore sul campione di addestramento, per cui la funzione di perdita è utilizzata.

Il valore della funzione di perdita indica quanto il valore previsto dal modello devia da quello reale.

Differenti funzioni di perdita vengono utilizzate a seconda del problema. Per esempio, Mean Squared Error (MSE) è utilizzata per problemi di regressione, e Binary Cross-Entropy (BCE) è utilizzata per scopi di classificazione binaria.

Esempio di chiamata della funzione di perdita Hubert: