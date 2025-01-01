DocumentazioneSezioni
Var

Calcola la varianza dei valori degli elementi matrice/vettore.

double vector::Var();
 
double vector::Var(
  const int  ddof      // gradi di libertà
);
 
double matrix::Var();
 
vector matrix::Var(
  const int  axis      // asse
);
 
vector matrix::Var(
  const int  axis,     // asse
  const int  ddof      // gradi di libertà
);

Parametri

axis

[in]  Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.

ddof

[in] "Delta Degrees of Freedom": il divisore utilizzato nel calcolo è N - ddof, dove N rappresenta il numero di elementi. Per impostazione predefinita, ddof è zero.

Valore Restituito

Varianza: scalare o vettoriale.

Nota

La varianza è la media delle deviazioni al quadrato dalla media, cioè var = mean(x), dove x = abs(a - a.mean())**2.

La media è calcolata tipicamente come x.sum() / (N - ddof), dove N = len(x).

Espressione con ddof=0 talvolta chiamata "varianza della popolazione". Se ddof>0 (più comunemente usato 1), la quantità risultante è a volte chiamata "varianza campione".

Esempio

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_var=matrix_a.Var(0);
   vectorf rows_var=matrix_a.Var(1);
   float matrix_var=matrix_a.Var();
 
   Print("cols_var ",cols_var);
   Print("rows_var ",rows_var);
   Print("var value  ",matrix_var);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_var [10.5,9.1875,15.6875]
   rows_var [12.666667,20.666666,0.66666669,2.6666667]
   var value  11.916666984558105
   */
