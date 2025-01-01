Var
Calcola la varianza dei valori degli elementi matrice/vettore.
double vector::Var();
Parametri
axis
[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.
ddof
[in] "Delta Degrees of Freedom": il divisore utilizzato nel calcolo è N - ddof, dove N rappresenta il numero di elementi. Per impostazione predefinita, ddof è zero.
Valore Restituito
Varianza: scalare o vettoriale.
Nota
La varianza è la media delle deviazioni al quadrato dalla media, cioè var = mean(x), dove x = abs(a - a.mean())**2.
La media è calcolata tipicamente come x.sum() / (N - ddof), dove N = len(x).
Espressione con ddof=0 talvolta chiamata "varianza della popolazione". Se ddof>0 (più comunemente usato 1), la quantità risultante è a volte chiamata "varianza campione".
Esempio
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};