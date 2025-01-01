Median

Calcola la mediana degli elementi della matrice/vettore.

double vector::Median();



double matrix::Median();



vector matrix::Median(

const int axis

);

Parametri

axis

[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.

Valore Restituito

Mediana: scalare o vettoriale.

Note

La mediana è il valore centrale che separa la metà più alta degli elementi di matrice/vettore dalla metà più bassa degli elementi. Come Quantile(0.5) e Percentile(50). Il calcolo corretto della mediana richiede che la sequenza sia ordinata.

Esempio