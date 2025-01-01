Median
Calcola la mediana degli elementi della matrice/vettore.
double vector::Median();
Parametri
axis
[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.
Valore Restituito
Mediana: scalare o vettoriale.
Note
La mediana è il valore centrale che separa la metà più alta degli elementi di matrice/vettore dalla metà più bassa degli elementi. Come Quantile(0.5) e Percentile(50). Il calcolo corretto della mediana richiede che la sequenza sia ordinata.
Esempio
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};