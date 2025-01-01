Prodotti di matrice e vettore
I calcoli del prodotto della matrice e del vettore includono:
- moltiplicazioni di matrici
- moltiplicazioni dii vettori
- calcolo della matrice di covarianza
- calcolo della correlazione incrociata di due vettori
- calcolo della convoluzione di due vettori
- Calcolo del coefficiente di correlazione
|
Funzione
|
Azione
|
Prodotto matriciale di due matrici
|
Moltiplicazione generale di matrici (GeMM)
|
Eleva una matrice quadrata alla potenza intera
|
Prodotto scalare di due vettori
|
Restituisce il prodotto di Kronecker di due matrici, matrice e vettore, vettore e matrice o due vettori
|
Prodotto interno di due matrici
|
Calcola il prodotto esterno di due matrici o due vettori
|
Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson (coefficiente di correlazione lineare)
|
Calcola la matrice di covarianza
|
Calcola la correlazione incrociata di due vettori
|
Restituisce la convoluzione lineare discreta di due vettori