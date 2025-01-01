DocumentazioneSezioni
Prodotti di matrice e vettore

I calcoli del prodotto della matrice e del vettore includono:

  • moltiplicazioni di matrici
  • moltiplicazioni dii vettori
  • calcolo della matrice di covarianza
  • calcolo della correlazione incrociata di due vettori
  • calcolo della convoluzione di due vettori
  • Calcolo del coefficiente di correlazione  

Funzione

Azione

MatMul

Prodotto matriciale di due matrici

GeMM

Moltiplicazione generale di matrici (GeMM)

Power

Eleva una matrice quadrata alla potenza intera

Dot

Prodotto scalare di due vettori

Kron

Restituisce il prodotto di Kronecker di due matrici, matrice e vettore, vettore e matrice o due vettori

Inner

Prodotto interno di due matrici

Outer

Calcola il prodotto esterno di due matrici o due vettori

CorrCoef

Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson (coefficiente di correlazione lineare)

Cov

Calcola la matrice di covarianza

Correlate

Calcola la correlazione incrociata di due vettori

Convolve

Restituisce la convoluzione lineare discreta di due vettori