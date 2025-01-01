DocumentazioneSezioni
Una funzione statica. Costruisce una matrice avente una dimensione specificata con uno sulla diagonale principale e zeri altrove. Restituisce una matrice con uno sulla diagonale e zeri altrove.

static matrix matrix::Eye(
  const ulong  rows,        // numero di righe
  const ulong  cols,        // numero di colonne
  const int    ndiag=0      // indice della diagonale
   );

Parametri

rows

[in] Numero di righe in uscita.

cols

[in] Numero di colonne in uscita.

ndiag=0

[in] Indice della diagonale: 0 (predefinito) si riferisce alla diagonale principale, un valore positivo si riferisce ad una diagonale superiore, e un valore negativo ad una diagonale inferiore.

Valore Restituito

Matrice in cui tutti gli elementi sono uguali a zero, ad eccezione della diagonale k, i cui valori sono uguali a uno.

Esempio MQL5:

  matrix eye=matrix::Eye(33);
  Print("eye = \n"eye);
  
  eye=matrix::Eye(44,1);
  Print("eye = \n"eye);  
  /*
   eye = 
   [[1,0,0]
    [0,1,0]
    [0,0,1]]
   eye = 
   [[0,1,0,0]
    [0,0,1,0]
    [0,0,0,1]
    [0,0,0,0]]   
  */

Esempio Python:

np.eye(3, dtype=int)
array([[1, 0, 0],
       [0, 1, 0],
       [0, 0, 1]])
 
np.eye(4, k=1)
array([[0., 1., 0., 0.],
       [0., 0., 1., 0.],
       [0., 0., 0., 1.],
       [0., 0., 0., 0.]])