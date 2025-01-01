Eye
Una funzione statica. Costruisce una matrice avente una dimensione specificata con uno sulla diagonale principale e zeri altrove. Restituisce una matrice con uno sulla diagonale e zeri altrove.
static matrix matrix::Eye(
Parametri
rows
[in] Numero di righe in uscita.
cols
[in] Numero di colonne in uscita.
ndiag=0
[in] Indice della diagonale: 0 (predefinito) si riferisce alla diagonale principale, un valore positivo si riferisce ad una diagonale superiore, e un valore negativo ad una diagonale inferiore.
Valore Restituito
Matrice in cui tutti gli elementi sono uguali a zero, ad eccezione della diagonale k, i cui valori sono uguali a uno.
Esempio MQL5:
matrix eye=matrix::Eye(3, 3);
Esempio Python:
np.eye(3, dtype=int)