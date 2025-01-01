Restituisce la norma di una matrice o vettore.

Parametri

norma

[in] Ordine della norma

Valore Restituito

Norma della matrice o vettore

Note

VECTOR_NORM_INF è il valore massimo assoluto tra gli elementi del vettore.

VECTOR_NORM_MINUS_INF è il valore minimo assoluto di un vettore.

VECTOR_NORM_P è la p-norma del vettore. Se norm_p=0, allora questo è il numero di elementi vettoriali diversi da zero. norm_p=1 è la somma dei valori assoluti degli elementi del vettore. norm_p=2 è la radice quadrata della somma dei quadrati dei valori degli elementi del vettore. Norma-p può essere negativa.

MATRIX_NORM_FROBENIUS è la radice quadrata della somma dei quadrati dei valori degli elementi della matrice. La norma di Frobenius e la P2-norma vettore sono compatibili.

MATRIX_NORM_SPECTRAL è il valore massimo dello spettro della matrice.

MATRIX_NORM_NUCLEAR è la somma dei valori singolari della matrice.

MATRIX_NORM_INF è la massima p1-norma vettore tra i vettori verticali della matrice. La matrice norm-inf e il vettore norm-inf sono compatibili.

MATRIX_NORM_MINUS_INF è la minima p1_norma vettore tra i vettori verticali della matrice.

MATRIX_NORM_P1 la massima p1-norma vettore tra i vettori orizzontali della matrice.

MATRIX_NORM_MINUS_P1 è la minima p1_norma vettore tra i vettori orizzontali della matrice.

MATRIX_NORM_P2 è il valore singolare più alto della matrice.