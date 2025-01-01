RegressionMetric

Calcola la metrica di regressione per valutare la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali

double vector::RegressionMetric(

const vector& vector_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



double matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



vector matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric,

int axis

);

Parametri

vector_true/matrix_true

[in] Vettore o matrice di valori reali.

metric

[in] Tipo di metrica dell'enumerazione ENUM_REGRESSION_METRIC.

axis

[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.

Valore Restituito

La metrica calcolata che valuta la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali.

Note

REGRESSION_MAE — errore assoluto medio che rappresenta le differenze assolute tra i valori predetti e i valori reali corrispondenti

REGRESSION_MSE — errore quadratico medio che rappresenta le differenze al quadrato tra i valori predetti e i corrispondenti valori reali

REGRESSION_RMSE — radice quadrata di MSE

REGRESSION_R2 - 1 — MSE(regressione) / MSE(media)

REGRESSION_MAPE — MAE come percentuale

REGRESSION_MSPE — MSE come percentuale

REGRESSION_RMSLE — RMSE calcolato su scala logaritmica

Esempio: