- Activation
- Derivative
- Loss
- LossGradient
- RegressionMetric
- ConfusionMatrix
- ConfusionMatrixMultilabel
- ClassificationMetric
- ClassificationScore
- PrecisionRecall
- ReceiverOperatingCharacteristic
Calcola la metrica di regressione per valutare la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali
double vector::RegressionMetric(
Parametri
vector_true/matrix_true
[in] Vettore o matrice di valori reali.
metric
[in] Tipo di metrica dell'enumerazione ENUM_REGRESSION_METRIC.
axis
[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.
Valore Restituito
La metrica calcolata che valuta la qualità dei dati previsti rispetto ai dati reali.
Note
- REGRESSION_MAE — errore assoluto medio che rappresenta le differenze assolute tra i valori predetti e i valori reali corrispondenti
- REGRESSION_MSE — errore quadratico medio che rappresenta le differenze al quadrato tra i valori predetti e i corrispondenti valori reali
- REGRESSION_RMSE — radice quadrata di MSE
- REGRESSION_R2 - 1 — MSE(regressione) / MSE(media)
- REGRESSION_MAPE — MAE come percentuale
- REGRESSION_MSPE — MSE come percentuale
- REGRESSION_RMSLE — RMSE calcolato su scala logaritmica
Esempio:
vector y_true = {3, -0.5, 2, 7};