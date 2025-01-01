Assign
Copia una matrice, vettore o array con auto cast.
|
bool matrix::Assign(
Parametri
m,v o array
[in] La matrice, il vettore o l'array da cui vengono copiati i valori.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti — false.
Note
A differenza di Copy, il metodo Assign permette anche di copiare gli array. In questo caso, l'auto cast avviene, mentre la matrice o il vettore risultante si adatta alla dimensione dell'array copiato.
Esempio:
|
//--- copiare le matrici
Vedi anche