- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Concatenare 2 sotto-matrici in una matrice. Concatenare 2 vettori in un vettore.
vector vector::Concat(
Parametri
second_part
[in] Secondo vettore o matrice da concatenare. Se le matrici sono concatenate lungo un qualsiasi asse, allora le dimensioni delle matrici devono essere coerenti secondo l'asse.
axis
[in] Asse. 0 - asse orizzontale, 1 - asse verticale.
Valore Restituito
Restituisce il vettore, se vettori o matrici concatenate senza il parametro axis, o matrice concatenata lungo l'asse orizzontale o verticale.
Esempio
vector vector_a={1,2,3,4};