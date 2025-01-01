Compare

Confronta gli elementi di due matrici/vettori con la precisione specificata.

ulong vector::Compare(

const vector& vec,

const double epsilon

);



ulong matrix::Compare(

const matrix& mat,

const double epsilon

);

Parametri

vector_b

[in] Vettore da confrontare.

epsilon

[in] Precisione.

Valore Restituito

Numero di elementi non corrispondenti delle matrici o dei vettori confrontati: 0 se le matrici sono uguali, maggiore di 0 altrimenti.

Note

Gli operatori di confronto == o != eseguono un confronto esatto. È noto che il confronto esatto dei numeri reali è di uso limitato, quindi è stato aggiunto il metodo di confronto epsilon. Può accadere che una matrice possa contenere elementi in un intervallo, ad esempio da 1e-20 a 1e+20. Tali matrici possono essere elaborate utilizzando il confronto degli elementi fino a cifre significative.

Per le matrici/vettori complessi, il confronto comprende stimare la distanza fra i numeri complessi. La distanza è calcolata come sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) ed è un numero reale che può già essere confrontato con epsilon.

Esempio