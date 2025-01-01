Percentile
Restituisce il percentile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato.
|
double vector::Percentile(
Parametri
percent
[in] Percentili da calcolare, che devono essere compresi tra 0 e 100.
axis
[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.
Valore Restituito
Percentile: scalare o vettoriale.
Note
I valori validi del parametro 'percent' sono nell'intervallo [0, 100]. Viene utilizzato un algoritmo lineare per calcolare i percentili. Il calcolo corretto dei percentili richiede che la sequenza sia ordinata.
Esempio
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};