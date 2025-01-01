DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiStatisticaPercentile 

Percentile

Restituisce il percentile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato.

double vector::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
double matrix::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
vector matrix::Percentile(
  const int  percent,     // 
  const int  axis         // asse
   );

Parametri

percent

[in] Percentili da calcolare, che devono essere compresi tra 0 e 100.

axis

[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.

Valore Restituito

Percentile: scalare o vettoriale.

Note

I valori validi del parametro 'percent' sono nell'intervallo [0, 100]. Viene utilizzato un algoritmo lineare per calcolare i percentili. Il calcolo corretto dei percentili richiede che la sequenza sia ordinata.

Esempio

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile(50,0);
   vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile(50,1);
   float matrix_percentile=matrix_a.Percentile(50);
 
   Print("cols_percentile ",cols_percentile);
   Print("rows_percentile ",rows_percentile);
   Print("percentile value  ",matrix_percentile);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_percentile [5.5,6.5,7.5]
   rows_percentile [2,5,8,11]
   percentile value  6.5
   */