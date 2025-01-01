Inv
Calcola l'inverso moltiplicativo di una matrice invertibile quadrata con il metodo di Jordan-Gauss.
matrix matrix::Inv()
Valore Restituito
Inverso moltiplicativo della matrice.
Note
Il prodotto della matrice originale e della matrice inversa è la matrice identità.
Se almeno una riga o colonna della matrice è zero, la matrice inversa non può essere ottenuta.
Se due o più righe o colonne della matrice sono dipendenti linearmente, la matrice inversa non può essere ottenuta.
Esempio
int TestInverse(const int size_m)