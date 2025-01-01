QR
Calcola la fattorizzazione qr di una matrice
|
bool QR(
Parametri
Q
[out] Una matrice con colonne ortonormali. Quando mode = 'complete' il risultato è una matrice ortogonale/unitaria a seconda che a sia o meno reale/complesso. Il determinante può essere +/- 1 in quel caso. Nel caso in cui il numero di dimensioni nell'array di input è maggiore di 2, viene restituita una pila di matrici con le proprietà sopra riportate.
R key
[out] Matrice triangolare superiore.
Valore di Ritorno
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Esempio
|
//--- A*x = b