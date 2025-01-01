DocumentazioneSezioni
Restituisce il numero dei valori NaN in una matrice/vettore.

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

Valore Restituito

Il numero degli elementi della matrice/vettore che contengono un valore NaN.

Nota

Quando si confrontano le appropriate coppie di elementi con valori NaN, i metodi Compare e CompareByDigits considerano questi elementi uguali, mentre nel caso di un normale confronto di numeri in virgola mobile NaN != NaN.

Esempio:

void OnStart(void)
  {
   double x=sqrt(-1);
 
   Print("single: ",x==x);
 
   vector<double> v1={x};
   vector<double> v2={x};
 
   Print("vector: "v1.Compare(v2,0)==0);
  }
 
/* Result:
 
 single: false
 vector: true
*/

 

Vedere anche

MathClassify, Compare, CompareByDigits

 