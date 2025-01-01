- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
Restituisce il numero dei valori NaN in una matrice/vettore.
|
ulong vector::HasNan();
Valore Restituito
Il numero degli elementi della matrice/vettore che contengono un valore NaN.
Nota
Quando si confrontano le appropriate coppie di elementi con valori NaN, i metodi Compare e CompareByDigits considerano questi elementi uguali, mentre nel caso di un normale confronto di numeri in virgola mobile NaN != NaN.
Esempio:
|
void OnStart(void)
Vedere anche
MathClassify, Compare, CompareByDigits