- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Transpose
Trasposizione della matrice. Inverte o permuta gli assi di una matrice; restituisce la matrice modificata.
matrix matrix::Transpose()
Valore Restituito
Matrice trasposta.
Un semplice algoritmo di trasposizione della matrice in MQL5:
matrix MatrixTranspose(const matrix& matrix_a)
Esempio MQL5:
matrix a= {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}};
Esempio Python:
import numpy as np