- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Split
Divide una matrice in più sottomatrici.
|
bool matrix::Split(
Parametri
parts
[in] Il numero di sottomatrici in cui dividere la matrice.
axis
[in] Asse. 0 - asse orizzontale, 1 - asse verticale.
splitted
[out] Array delle sottomatrici risultanti.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Note
Se viene specificato il numero di sottomatrici, si ottengono submatrici con le stesse dimensioni. Significa che la dimensione della matrice (0 - il numero di righe, 1 - il numero di colonne) deve essere divisibile per le 'parti' senza resto. È possibile ottenere sottomatrici di dimensioni diverse utilizzando un array delle dimensioni delle sottomatrici. Gli elementi di dimensioni dell'array vengono utilizzati fino a quando l'intera matrice viene divisa. Se la dimensione dell'array è terminato e la matrice non è ancora stata completamente divisa, il resto indiviso sarà l'ultima sottomatrice.
Esempio
|
matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6},