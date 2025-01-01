Split

Divide una matrice in più sottomatrici.

bool matrix::Split(

const ulong parts,

const int axis,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Split(

const ulong& parts[],

const int axis,

matrix& splitted[]

);

Parametri

parts

[in] Il numero di sottomatrici in cui dividere la matrice.

axis

[in] Asse. 0 - asse orizzontale, 1 - asse verticale.

splitted

[out] Array delle sottomatrici risultanti.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Note

Se viene specificato il numero di sottomatrici, si ottengono submatrici con le stesse dimensioni. Significa che la dimensione della matrice (0 - il numero di righe, 1 - il numero di colonne) deve essere divisibile per le 'parti' senza resto. È possibile ottenere sottomatrici di dimensioni diverse utilizzando un array delle dimensioni delle sottomatrici. Gli elementi di dimensioni dell'array vengono utilizzati fino a quando l'intera matrice viene divisa. Se la dimensione dell'array è terminato e la matrice non è ancora stata completamente divisa, il resto indiviso sarà l'ultima sottomatrice.

Esempio