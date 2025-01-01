Tipi di matrice e vettore
Matrici e vettori sono tipi di dati speciali in MQL5 che consentono operazioni di algebra lineare. Esistono i seguenti tipi di dati:
- matrix — una matrice contenente elementi double.
- matrixf — una matrice contenente elementi float.
- matrixc — una matrice contenente elementi complex.
- vector — un vettore contenente elementi double.
- vectorf — un vettore contenente elementi float.
- vectorc — un vettore contenente elementi complex.
Le funzioni dei template supportano notazioni come matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> invece dei tipi corrispondenti.
Metodi di inizializzazione di matrici e vettori
|
Funzione
|
Azione
|
Restituisce una matrice con tutti uno sulla diagonale e zeri altrove
|
Crea una matrice identità della dimensione specificata
|
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con uno
|
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con zeri
|
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con il valore dato
|
Costruisce una matrice con uno in corrispondenza e sotto la diagonale data e zeri altrove
|
Inizializza una matrice o un vettore
|
Riempie una matrice o un vettore esistente con il valore specificato