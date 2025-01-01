DocumentazioneSezioni
MQL5 Riferimento 

Tipi di matrice e vettore

Matrici e vettori sono tipi di dati speciali in MQL5 che consentono operazioni di algebra lineare. Esistono i seguenti tipi di dati:

  • matrix — una matrice contenente elementi double.
  • matrixf — una matrice contenente elementi float.
  • matrixc — una matrice contenente elementi complex.
  • vector — un vettore contenente elementi double.
  • vectorf — un vettore contenente elementi float.
  • vectorc — un vettore contenente elementi complex.

Le funzioni dei template supportano notazioni come matrix<double>, matrix<float>, vector<double>, vector<float> invece dei tipi corrispondenti.

Metodi di inizializzazione di matrici e vettori

Funzione

Azione

Eye

Restituisce una matrice con tutti uno sulla diagonale e zeri altrove

Identity

Crea una matrice identità della dimensione specificata

Ones

Crea e restituisce una nuova matrice riempita con uno

Zeros

Crea e restituisce una nuova matrice riempita con zeri

Full

Crea e restituisce una nuova matrice riempita con il valore dato

Tri

Costruisce una matrice con uno in corrispondenza e sotto la diagonale data e zeri altrove

Init

Inizializza una matrice o un vettore

Fill

Riempie una matrice o un vettore esistente con il valore specificato