- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Reshape
Modificare la forma di una matrice senza modificare i suoi dati.
void Reshape(
Parametri
rows
[in] Nuovo numero di righe.
cols
[in] Nuovo numero di colonne.
Note
La matrice viene elaborata sul posto. Non vengono create copie. È possibile specificare qualsiasi dimensione, ad es., rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Quando il buffer della matrice viene incrementato, i valori extra non sono definiti.
Esempio
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};