DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiSoluzioni 

Metodi matriciali per risolvere sistemi di equazioni lineari

Metodi per risolvere sistemi di equazioni lineari e calcolare la matrice inversa.

Funzione

Azione

Solve

Risolvere un'equazione lineare della matrice, o sistema di equazioni algebriche lineari

LstSq

Restituisce la soluzione dei minimi quadrati delle equazioni algebriche lineari (per matrici non quadrate o degenerate)

Inv

Calcola l'inversa (moltiplicativo) di una matrice quadrata non degenerata con il metodo di Jordan-Gauss

PInv

Calcola la pseudoinversa di una matrice con il metodo di Moore-Penrose