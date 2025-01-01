Metodi matriciali per risolvere sistemi di equazioni lineari
Metodi per risolvere sistemi di equazioni lineari e calcolare la matrice inversa.
|
Funzione
|
Azione
|
Risolvere un'equazione lineare della matrice, o sistema di equazioni algebriche lineari
|
Restituisce la soluzione dei minimi quadrati delle equazioni algebriche lineari (per matrici non quadrate o degenerate)
|
Calcola l'inversa (moltiplicativo) di una matrice quadrata non degenerata con il metodo di Jordan-Gauss
|
Calcola la pseudoinversa di una matrice con il metodo di Moore-Penrose