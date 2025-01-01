Det
Calcola il determinante di una matrice invertibile quadrata.
double matrix::Det()
Valore Restituito
Determinante della matrice.
Note
I determinanti della matrice di ordine 2 e 3 sono calcolati secondo la regola di Sarrus. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33
Il determinante è calcolato con il metodo Gaussiano riducendo la matrice a una forma triangolare superiore. Il determinante di una matrice triangolare superiore è uguale al prodotto degli elementi delle diagonali principali.
Se almeno una riga o colonna della matrice è zero, il determinante è zero.
Se due o più righe o colonne della matrice sono dipendenti linearmente, il suo determinante è zero.
Il determinante di una matrice è uguale al prodotto dei suoi autovalori.
Esempio in MQL5:
matrix m={{1,2},{3,4}};
Esempio in Python:
import numpy as np