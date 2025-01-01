DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiCaratteristicheDet 

Det

Calcola il determinante di una matrice invertibile quadrata.

double matrix::Det()

Valore Restituito

Determinante della matrice.

Note

I determinanti della matrice di ordine 2 e 3 sono calcolati secondo la regola di Sarrus. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33

Il determinante è calcolato con il metodo Gaussiano riducendo la matrice a una forma triangolare superiore. Il determinante di una matrice triangolare superiore è uguale al prodotto degli elementi delle diagonali principali.

Se almeno una riga o colonna della matrice è zero, il determinante è zero.

Se due o più righe o colonne della matrice sono dipendenti linearmente, il suo determinante è zero.

Il determinante di una matrice è uguale al prodotto dei suoi autovalori.

Esempio in MQL5:

   matrix m={{1,2},{3,4}};
   double det=m.Det();
   Print("matrix m\n",m);
   Print("det(m)=",det);
   /*
   matrix m
   [[1,2]
    [3,4]]
   det(m)=-2.0      
   */

 

Esempio in Python:

import numpy as np
 
a = np.array([[12], [34]])
print('a \n',a)
print('nnp.linalg.det(a) \n',np.linalg.det(a))
 
a 
 [[1 2]
 [3 4]]
 
np.linalg.det(a
 -2.0000000000000004