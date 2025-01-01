CompareByDigits

Confrontare gli elementi di due matrici/ vettori con la precisione delle cifre significative.

ulong vector::CompareByDigits(

const vector& vec,

const int digits

);



ulong matrix::CompareByDigits(

const matrix& mat,

const int digits

);

Parametri

vector_b

[in] Vettore da confrontare.

digits

[in] Numero di cifre significative da confrontare.

epsilon

[in] Precisione di confronto. Se due valori differiscono in valore assoluto di meno della precisione specificata, sono considerati uguali.

Valore Restituito

Numero di elementi non corrispondenti delle matrici o dei vettori confrontati: 0 se le matrici sono uguali, maggiore di 0 altrimenti.

Note

Gli operatori di confronto == o != eseguono un confronto esatto. È noto che il confronto esatto dei numeri reali è di uso limitato, quindi è stato aggiunto il metodo di confronto epsilon. Può accadere che una matrice possa contenere elementi in un intervallo, ad esempio da 1e-20 a 1e+20. Tali matrici possono essere elaborate utilizzando il confronto degli elementi fino a cifre significative.

Esempio