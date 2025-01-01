- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
CompareByDigits
Confrontare gli elementi di due matrici/ vettori con la precisione delle cifre significative.
|
ulong vector::CompareByDigits(
Parametri
vector_b
[in] Vettore da confrontare.
digits
[in] Numero di cifre significative da confrontare.
epsilon
[in] Precisione di confronto. Se due valori differiscono in valore assoluto di meno della precisione specificata, sono considerati uguali.
Valore Restituito
Numero di elementi non corrispondenti delle matrici o dei vettori confrontati: 0 se le matrici sono uguali, maggiore di 0 altrimenti.
Note
Gli operatori di confronto == o != eseguono un confronto esatto. È noto che il confronto esatto dei numeri reali è di uso limitato, quindi è stato aggiunto il metodo di confronto epsilon. Può accadere che una matrice possa contenere elementi in un intervallo, ad esempio da 1e-20 a 1e+20. Tali matrici possono essere elaborate utilizzando il confronto degli elementi fino a cifre significative.
Esempio
|
int size_m=128;