Hsplit

Divide una matrice orizzontalmente in più sottomatrici. Uguale a Split con asse = 0

bool matrix::Hsplit(

const ulong parts,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Hsplit(

const ulong& parts[],

matrix& splitted[]

);

Parametri

parts

[in] Il numero di sottomatrici in cui dividere la matrice.

splitted

[out] Array delle sottomatrici risultanti.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Note

Se viene specificato il numero di sottomatrici, si ottengono submatrici con le stesse dimensioni. Ciò significa che il numero di righe deve essere divisibile per le 'parti' senza resto. È possibile ottenere sottomatrici di dimensioni diverse utilizzando un array delle dimensioni delle sottomatrici. Gli elementi di dimensioni dell'array vengono utilizzati fino a quando l'intera matrice viene divisa. Se la dimensione dell'array è terminato e la matrice non è ancora stata completamente divisa, il resto indiviso sarà l'ultima sottomatrice.

Esempio