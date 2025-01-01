CorrCoef
Calcola il coefficiente di correlazione di Pearson (coefficiente di correlazione lineare).
|
matrix matrix::CorrCoef(
Valore Restituito
Coefficiente di correlazione di Pearson.
Note
Il coefficiente di correlazione è nell'intervallo [-1, 1].
A causa dell'arrotondamento in virgola mobile, l'array risultante potrebbe non essere Hermitiano, gli elementi diagonali potrebbero non essere 1 e gli elementi potrebbero non soddisfare la disuguaglianza abs(a) <= 1. Le parti reali e immaginarie sono ritagliate all'intervallo [-1, 1] nel tentativo di migliorare quella situazione, ma non è di grande aiuto nel caso di complex.
Un semplice algoritmo per calcolare il coefficiente di correlazione di due vettori usando MQL5:
|
double VectorCorrelation(const vector& vector_x,const vector& vector_y)
Esempio MQL5:
|
vectorf vector_a={1,2,3,4,5};
Esempio Python:
|
import numpy as np