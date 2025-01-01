Initialization
Ci sono diversi modi per dichiarare e inizializzare matrici e vettori.
Funzione
Azione
Copia una matrice, vettore o array con auto cast
Ottiene i dati del buffer dell'indicatore specificato nella quantità specificata in un vettore
Ottiene la serie storica della struttura MqlRates del periodo-simbolo specificato nella quantità specificata in una matrice o un vettore
Ottiene i tick dalla struttura MqlTick in una matrice o vettore.
Ottiene i tick dalla struttura MqlTick in una matrice o vettore all'interno dell'intervallo di date specificato.
Restituisce una matrice con tutti uno sulla diagonale e zeri altrove
Crea una matrice di identità della dimensione specificata
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con tutti uno
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con zeri
Crea e restituisce una nuova matrice riempita con un determinato valore
Costruisce una matrice con tutti uno sulla diagonale data e sotto di essa e zeri altrove
Inizializza una matrice o un vettore
Riempie una matrice o un vettore esistente con il valore specificato
Funzione statica. Creare e restituisce una nuova matrice o vettore riempito con valori casuali. I valori casuali sono generati uniformemente entro l'intervallo specificato.
Dichiarazione senza specificare la dimensione (nessuna allocazione di memoria per i dati):
matrix matrix_a; // matrice di tipo double
Dichiarazione con la dimensione specificata (con allocazione della memoria per i dati, ma senza inizializzazione):
matrix matrix_a(128,128); // i parametri possono essere sia costanti
Dichiarazione con inizializzazione (le dimensioni della matrice e del vettore sono determinate dalla sequenza di inizializzazione):
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Dichiarazione con inizializzazione:
template<typename T>
Notare che le dimensioni della matrice o del vettore possono essere modificate, poiché la memoria per i dati è sempre dinamica.
Metodi statici
Metodi statici per la creazione di matrici e vettori della dimensione specificata, inizializzati in un certo modo:
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
Metodi per l'inizializzazione di matrici e vettori già creati:
matrix matrix_a;