Ci sono diversi modi per dichiarare e inizializzare matrici e vettori.

Funzione Azione Assign Copia una matrice, vettore o array con auto cast CopyIndicatorBuffer Ottiene i dati del buffer dell'indicatore specificato nella quantità specificata in un vettore CopyRates Ottiene la serie storica della struttura MqlRates del periodo-simbolo specificato nella quantità specificata in una matrice o un vettore CopyTicks Ottiene i tick dalla struttura MqlTick in una matrice o vettore. CopyTicksRange Ottiene i tick dalla struttura MqlTick in una matrice o vettore all'interno dell'intervallo di date specificato. Eye Restituisce una matrice con tutti uno sulla diagonale e zeri altrove Identity Crea una matrice di identità della dimensione specificata Ones Crea e restituisce una nuova matrice riempita con tutti uno Zeros Crea e restituisce una nuova matrice riempita con zeri Full Crea e restituisce una nuova matrice riempita con un determinato valore Tri Costruisce una matrice con tutti uno sulla diagonale data e sotto di essa e zeri altrove Init Inizializza una matrice o un vettore Fill Riempie una matrice o un vettore esistente con il valore specificato Random Funzione statica. Creare e restituisce una nuova matrice o vettore riempito con valori casuali. I valori casuali sono generati uniformemente entro l'intervallo specificato.

Dichiarazione senza specificare la dimensione (nessuna allocazione di memoria per i dati):

matrix matrix_a; // matrice di tipo double

matrix<double> matrix_a1; // un altro modo per dichiarare una matrice double; può essere utilizzata nei modelli

matrixf matrix_a2; // matrice float

matrix<float> matrix_a3; // matrice float

vector vector_a; // vettore double

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // vettore float

vector<float> vector_a3;

Dichiarazione con la dimensione specificata (con allocazione della memoria per i dati, ma senza inizializzazione):

matrix matrix_a(128,128); // i parametri possono essere sia costanti

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // o variabili

matrixf matrix_a2(1,128); // analogo ad un vettore orizzontale

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // analogo ad un vettore verticale

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // la funzione SomeFunc restituisce un numero di tipo ulong, che viene utilizzato per impostare la dimensione del vettore

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // l'espressione può essere usata come parametro

Dichiarazione con inizializzazione (le dimensioni della matrice e del vettore sono determinate dalla sequenza di inizializzazione):

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // devono essere matrici dello stesso tipo

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // devono essere vettori dello stesso tipo

Dichiarazione con inizializzazione:

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); //prima viene creata una matrice non inizializzata di dimensioni size_m x size_k, quindi viene chiamata la funzione MatrixArange con i parametri specificati per l'inizializzazione

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // dopo aver creato la matrice, viene chiamata la funzione MatrixArange con i parametri di default

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // dopo aver creato il vettore, viene chiamata la funzione VectorArange con un parametro mentre il secondo parametro è predefinito

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

Notare che le dimensioni della matrice o del vettore possono essere modificate, poiché la memoria per i dati è sempre dinamica.

Metodi statici

Metodi statici per la creazione di matrici e vettori della dimensione specificata, inizializzati in un certo modo:

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

Metodi per l'inizializzazione di matrici e vettori già creati: