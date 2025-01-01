DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiMachine learningDerivative 

Derivative

Calcola i valori della derivata della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato

bool vector::Derivative(
  vector&                   vect_out,      // vettore per ottenere i valori
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // funzione di attivazione
   ...                                     // parametri addizionali
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // matrice per ottenere i valori
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // funzione di attivazione
   );
 
 
bool matrix::Derivative(
  matrix&                   matrix_out,    // matrice per ottenere i valori
  ENUM_ACTIVATION_FUNCTION  activation,    // funzione di attivazione
  ENUM_MATRIX_AXIS          axis,          // asse
   ...                                     // parametri addizionali
   );

Parametri

vect_out/matrix_out

 [out] Vettore o matrice per ottenere i valori calcolati della derivata della funzione di attivazione.

activation

[in] Funzione di attivazione dall'enumerazione ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] Valore dall'enumerazione ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — asse orizzontale, AXIS_VERT — asse verticale).

...

[in] I parametri addizionali sono gli stessi delle funzioni di attivazione. Solo alcune funzioni di attivazione accettano parametri addizionali. Se non vengono specificati parametri, vengono utilizzati i valori predefiniti.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.

Nota

La funzione derivata consente un aggiornamento efficente dei parametri del modello basati sull'errore ricevuto nell'apprendimento durante la retropropagazione dell'errore.