Derivative
Calcola i valori della derivata della funzione di attivazione e li scrive nel vettore/matrice passato
|
bool vector::Derivative(
Parametri
vect_out/matrix_out
[out] Vettore o matrice per ottenere i valori calcolati della derivata della funzione di attivazione.
activation
[in] Funzione di attivazione dall'enumerazione ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.
axis
[in] Valore dall'enumerazione ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — asse orizzontale, AXIS_VERT — asse verticale).
...
[in] I parametri addizionali sono gli stessi delle funzioni di attivazione. Solo alcune funzioni di attivazione accettano parametri addizionali. Se non vengono specificati parametri, vengono utilizzati i valori predefiniti.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.
Nota
La funzione derivata consente un aggiornamento efficente dei parametri del modello basati sull'errore ricevuto nell'apprendimento durante la retropropagazione dell'errore.