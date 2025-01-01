- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
ArgSort
Ordinamento indiretto di matrice o vettore.
|
vector vector::Sort(
Parametri
axis
[in] L'asse lungo il quale ordinare: 0 è orizzontale, 1 è verticale.
func_name
[in] Comparatore. È possibile specificare uno dei valori dell'enumerazione ENUM_SORT_MODE o della propria funzione di confronto. Se non viene specificata alcuna funzione, viene utilizzato l'ordinamento ascendente.
Una funzione di confronto personalizzata può essere di due tipi:
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Qui T è il tipo di matrice o vettore, e TContex è il tipo della variabile 'context' che viene passata come parametro aggiuntivo al metodo Sort.
context
[in] Parametro opzionale aggiuntivo che può essere passato ad una funzione di ordinamento personalizzata.
Valore Restituito
Vettore o matrice con gli indici degli elementi ordinati. Per esempio, il risultato [4,2,0,1,3] indica che ci dovrebbe essere un elemento con indice 4 nella posizione zero, un elemento con indice 2 nella prima posizione, e così via.