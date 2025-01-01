Quantile
Restituisce il quantile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato.
|
double vector::Quantile(
Parametri
quantile
[in] Quantile da calcolare, che deve essere compreso tra 0 e 1.
axis
[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.
Valore Restituito
Quantile: scalare o vettoriale.
Note
Il parametro 'quantile' prende valori nell'intervallo [0, 1]. Viene utilizzato un algoritmo lineare per calcolare i quantili. Il calcolo corretto dei quantili richiede che la sequenza sia ordinata.
Esempio
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};