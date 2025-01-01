DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiStatisticaQuantile 

Quantile

Restituisce il quantile specificato dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse specificato.

double vector::Quantile(
  const double quantile      // quantile
   );
 
double matrix::Quantile(
  const double quantile      // quantile
   );
 
vector matrix::Quantile(
  const double quantile,     // quantile
  const int    axis          // asse
   );

Parametri

quantile

[in] Quantile da calcolare, che deve essere compreso tra 0 e 1.

axis

[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.

Valore Restituito

Quantile: scalare o vettoriale.

Note

Il parametro 'quantile' prende valori nell'intervallo [0, 1]. Viene utilizzato un algoritmo lineare per calcolare i quantili. Il calcolo corretto dei quantili richiede che la sequenza sia ordinata.

Esempio

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,0);
   vectorf rows_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,1);
   float matrix_quantile=matrix_a.Quantile(0.5);
 
   Print("cols_quantile ",cols_quantile);
   Print("rows_quantile ",rows_quantile);
   Print("quantile value  ",matrix_quantile);
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_quantile [5.5,6.5,7.5]
   rows_quantile [2,5,8,11]
   quantile value  6.5
   */
   