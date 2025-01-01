DocumentazioneSezioni
Std

Restituisce la deviazione standard dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse indicato.

double vector::Std();
 
double vector::Std(
  const int  ddof      // gradi di libertà
);
 
double matrix::Std();
 
vector matrix::Std(
  const int  axis      // asse
);
 
vector matrix::Std(
  const int  axis,     // asse
  const int  ddof      // gradi di libertà
);

Parametri

axis

[in]  Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.

ddof

[in] "Delta Degrees of Freedom": il divisore utilizzato nel calcolo è N - ddof, dove N rappresenta il numero di elementi. Per impostazione predefinita, ddof è zero.

Valore Restituito

Standard_deviation: scalare o vettoriale.

Nota

La deviazione standard è la radice quadrata della media delle deviazioni al quadrato dalla media, cioè, std = sqrt(mean(x)), dove x = abs(a - a.mean())**2.

La deviazione media al quadrato è in genere calcolata come x.sum() / (N - ddof), dove N = len(x).

Espressione con ddof=0 talvolta chiamata "deviazione standard della popolazione". Se ddof>0 (più comunemente usato 1), la quantità risultante è a volte chiamata "deviazione standard campione".

Esempio

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_std=matrix_a.Std(0);
   vectorf rows_std=matrix_a.Std(1);
   float matrix_std=matrix_a.Std();
 
   Print("cols_std ",cols_std);
   Print("rows_std ",rows_std);
   Print("std value  ",matrix_std);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_std [3.2403703,3.0310888,3.9607449]
   rows_std [3.5590262,4.5460606,0.81649661,1.6329932]
   std value  3.452052593231201
   */
