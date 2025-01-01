Std
Restituisce la deviazione standard dei valori degli elementi della matrice/vettore o degli elementi lungo l'asse indicato.
double vector::Std();
Parametri
axis
[in] Asse. 0 — asse orizzontale, 1 — asse verticale.
ddof
[in] "Delta Degrees of Freedom": il divisore utilizzato nel calcolo è N - ddof, dove N rappresenta il numero di elementi. Per impostazione predefinita, ddof è zero.
Valore Restituito
Standard_deviation: scalare o vettoriale.
Nota
La deviazione standard è la radice quadrata della media delle deviazioni al quadrato dalla media, cioè, std = sqrt(mean(x)), dove x = abs(a - a.mean())**2.
La deviazione media al quadrato è in genere calcolata come x.sum() / (N - ddof), dove N = len(x).
Espressione con ddof=0 talvolta chiamata "deviazione standard della popolazione". Se ddof>0 (più comunemente usato 1), la quantità risultante è a volte chiamata "deviazione standard campione".
Esempio
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};