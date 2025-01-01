- HasNan
Clip
Limita gli elementi di una matrice/vettore a un intervallo specificato di valori validi.
bool matrix::Clip(
Parametri
min_value
[in] Valore minimo.
max_value
[in] Valore massimo.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Note
La matrice (o vettore) viene elaborata sul posto. Non vengono create copie.
Esempio
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};