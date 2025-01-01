DocumentazioneSezioni
Limita gli elementi di una matrice/vettore a un intervallo specificato di valori validi.

bool matrix::Clip(
  const double  min_value,     // valore minimo
  const double  max_value      // valore massimo
   );
bool vector::Clip(
  const double  min_value,     // valore minimo
  const double  max_value      // valore massimo
   );

Parametri

min_value

[in] Valore minimo.

max_value

[in] Valore massimo.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Note

La matrice (o vettore) viene elaborata sul posto. Non vengono create copie.

 

Esempio

   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   bool res=matrix_a.Clip(4,8);
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
  /*
  matrix_a
  [[4,4,4]
   [4,5,6]
   [7,8,8]
   [8,8,8]]
  */