- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
SwapRows
Scambia le righe in una matrice.
|
bool matrix::SwapRows(
Parametri
row1
[in] Indice della prima riga.
row2
[in] Indice della seconda riga.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.
Esempio
|
matrix matrix_a={{1,2,3,4},