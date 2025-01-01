DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiCaratteristiche 

Metodi sulle caratteristiche

Questi metodi consentono la ricezione delle caratteristiche della matrice, come:

  • numero di righe
  • numero di colonne
  • norma
  • numero di condizionamento
  • determinante
  • rango di una matrice
  • segno
  • spettro

Funzione

Azione

Rows

Restituisce il numero di righe in una matrice

Cols

Restituisce il numero di colonne in una matrice

Size

Restituisce la dimensione del vettore

Norm

Restituisce la norma di una matrice o vettore

Cond

Calcola il numero di condizionamento di una matrice

Det

Calcola il determinante di una matrice invertibile quadrata

SLogDet

Calcola il segno e il logaritmo del determinante di una matrice

Rank

Restituisce il rango di una matrice utilizzando il metodo Gaussiano

Trace

Restituisce la somma sulle diagonali della matrice

Spectrum

Calcola lo spettro di una matrice come l'insieme dei suoi autovalori dal prodotto AT*A