Metodi sulle caratteristiche
Questi metodi consentono la ricezione delle caratteristiche della matrice, come:
- numero di righe
- numero di colonne
- norma
- numero di condizionamento
- determinante
- rango di una matrice
- segno
- spettro
Funzione
Azione
Restituisce il numero di righe in una matrice
Restituisce il numero di colonne in una matrice
Restituisce la dimensione del vettore
Restituisce la norma di una matrice o vettore
Calcola il numero di condizionamento di una matrice
Calcola il determinante di una matrice invertibile quadrata
Calcola il segno e il logaritmo del determinante di una matrice
Restituisce il rango di una matrice utilizzando il metodo Gaussiano
Restituisce la somma sulle diagonali della matrice
Calcola lo spettro di una matrice come l'insieme dei suoi autovalori dal prodotto AT*A