Random
Funzione statica. Creare e restituisce una nuova matrice o vettore riempito con valori casuali. I valori casuali sono generati uniformemente entro l'intervallo specificato.
|
static vector vector::Random(
La funzione riempie una matrice o un vettore esistente con valori casuali. I valori casuali vengono generati uniformemente all'interno dell'intervallo specificato.
|
void vector::Random(
Parametri
rows
[in] Numero di righe.
cols
[in] Numero di colonne.
size
[in] Lunghezza del vettore.
min=0.0
[in] Il valore minimo nel campione generato di numeri casuali.
max=1.0
[in] Il valore massimo nel campione generato di numeri casuali.
Valore Restituito
Restituisce una nuova matrice di determinate righe e colonne riempite con valori casuali.
Esempio
|
//+------------------------------------------------------------------+