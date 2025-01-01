SLogDet

Calcola il segno e il logaritmo di un determinante della matrice.

double matrix::SLogDet(

int& sign

);

Parametri

segno

[out] Il segno del determinante. Se il segno è pari, il determinante è positivo.

Valore Restituito

Un numero che rappresenta il segno del determinante.

Note

Il determinante è calcolato con il metodo Gaussiano riducendo la matrice a una forma triangolare superiore. Il determinante di una matrice triangolare superiore è uguale al prodotto degli elementi delle diagonali principali. Il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi. Pertanto, in caso di overflow durante il calcolo del determinante, è possibile utilizzare il metodo SLogDet.

Esempio