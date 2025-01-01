Kron
Restituisce il prodotto di Kronecker di due matrici, matrice e vettore, vettore e matrice o due vettori.
matrix matrix::Kron(
Parametri
b
[in] seconda matrice.
Valore Restituito
Matrice.
Note
Il prodotto di Kronecker è anche definito come moltiplicazione della matrice a blocchi.
Un semplice algoritmo per il prodotto di Kronecker per due matrici in MQL5:
matrix MatrixKronecker(const matrix& matrix_a,const matrix& matrix_b)
Esempio MQL5:
matrix a={{1,2,3},{4,5,6}};
Esempio Python:
import numpy as np