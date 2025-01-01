Col

Restituisce la colonna di un vettore. Scrivi un vettore nella colonna specificata.

vector matrix::Col(

const ulong ncol

);



void matrix::Col(

const vector v,

const ulong ncol

);

Parametri

ncol

[in] Numero della colonna.

Valore Restituito

Vettore.

Note

È possibile impostare una colonna per le matrici non assegnate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero con la dimensione del vettore con la dimensione del numero della colonna + 1, dopo di che i valori degli elementi vettoriali saranno inseriti nella colonna corrispondente. Se la colonna è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori della colonna del vettore non cambiano.

Esempio