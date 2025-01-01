DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiManipolazioniCol 

Col

Restituisce la colonna di un vettore. Scrivi un vettore nella colonna specificata.

vector matrix::Col(
  const ulong   ncol      // numero della colonna
   );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // colonna del vettore
  const ulong   ncol      // numero della colonna
   );

Parametri

ncol

[in] Numero della colonna.

Valore Restituito

Vettore.

Note

È possibile impostare una colonna per le matrici non assegnate (che non hanno dimensioni). In questo caso, verrà creata una matrice zero con la dimensione del vettore con la dimensione del numero della colonna + 1, dopo di che i valori degli elementi vettoriali saranno inseriti nella colonna corrispondente. Se la colonna è impostata su una matrice già esistente, le dimensioni della matrice non cambiano e i valori degli elementi della matrice al di fuori della colonna del vettore non cambiano.

Esempio

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Col(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
   m2.Col(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("col 1 - ",m2.Col(1));
   Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
  /*
  m1
  [[0,1]
  [0,2]
  [0,3]]
  m2
  [[8,8,1,8,8]
  [8,8,2,8,8]
  [8,8,3,8,8]
  [8,8,8,8,8]]
  col 1 - [8,8,8,8]
  col 2 - [1,2,3,8]
  */
Row