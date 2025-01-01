- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
Copia un array di tipo uchar in un array di tipo float o double con il formato specificato.
bool ArrayFromFP8(
Overloading (sovraccarico) per il tipo double
bool ArrayFromFP8(
Parametri
dst_array[]
[out] Array ricevitore di tipo float o double.
src_array[]
[in] Array sorgente di tipo uchar.
fmt
[in] Copia del formato dall'enumerazione ENUM_FLOAT8_FORMAT.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di esito positivo altrimenti false.
Note
Tutti i tipi di formati FP8 sono definiti nell'enumerazione ENUM_FLOAT8_FORMAT e sono utilizzati in MQL5 solo per operazioni con modelli ONNX.
Se i parametri di output ottenuti dall'esecuzione della funzione OnnxRun sono di tipo FP8 dall'enumerazione ENUM_FLOAT8_FORMAT, è possibile utilizzare questa funzione per convertire il risultato in un array float o double.
FP8 (8-bit floating point) è uno dei tipi di dati utilizzati per rappresentare i numeri in virgola mobile. In FP8, ogni numero è rappresentato da 8 bit di dati, tipicamente divisi in tre componenti: segno, esponente e mantissa. Questo formato offre un equilibrio tra precisione ed efficienza di archiviazione, rendendolo attraente per le applicazioni che richiedono memoria ed efficienza computazionale.
Con l'impiego della rappresentazione numerica compatta, FP8 riduce i requisiti di memoria e accelera i calcoli. Inoltre, FP8 può essere utile per l'implementazione di operazioni di basso livello come i calcoli aritmetici e l'elaborazione del segnale.
Esempio: funzione dall'articolo Lavorare con i modelli ONNX nei formati float16 e float8
