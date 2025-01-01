Operazioni matematiche con matrici e vettori

Le operazioni matematiche, tra cui addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, possono essere eseguite sugli opportuni elementi di matrici e vettori.

Le funzioni matematiche erano originariamente progettate per eseguire operazioni rilevanti su valori scalari. La maggior parte delle funzioni possono essere applicate a matrici e vettori. Queste includono MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, and MathTanh. Tali operazioni implicano l'elaborazione di opportuni elementi di matrici e vettori. Esempio

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

Per MathMod e MathPow, il secondo elemento può essere sia uno scalare o una matrice/vettore della dimensione appropriata.

L'esempio seguente mostra come calcolare la deviazione standard applicando funzioni matematiche a un vettore.