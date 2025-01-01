DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCSymbolInfo 

CSymbolInfo

La classe CSymbolInfo permet d'accéder aux propriétés du symbole.

Description

La classe CSymbolInfo fournit l'accès aux propriétés du symbole.

Déclaration

   class CSymbolInfo : public CObject

Titre

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CSymbolInfo

Méthodes de classe par groupes

Contrôle

 

Refresh

Rafraîchit les données du symbole

RefreshRates

Rafraîchit les cotations du symbole

Propriétés

 

Name

Retourne/Définit le nom du symbole

Select

Retourne/Définit le flag "Market Watch" du symbole

IsSynchronized

Vérifie la synchronisation du symbole avec le serveur

Volumes

 

Volume

Retourne le volume du dernier deal

VolumeHigh

Retourne le volume maximal d'une journée

VolumeLow

Retourne le volume minimal d'une journée

Divers

 

Time

Retourne l'heure de la dernière cotation

Spread

Retourne le montant du spread (en points)

SpreadFloat

Retourne le flag de spread flottant

TicksBookDepth

Retourne la profondeur des ticks

Niveaux

 

StopsLevel

Retourne l'incrément minimal pour les ordres (en points)

FreezeLevel

Retourne la distance de gel des opérations de trading (en points)

Prix de l'Offre (Bid)

 

Bid

Retourne le prix de l'Offre (Bid) courant

BidHigh

Retourne le prix Bid maximal d'une journée

BidLow

Retourne le prix Bid minimal d'une journée

Prix de la Demande (Ask)

 

Ask

Retourne le prix de la Demande (Ask) courant

AskHigh

Retourne le prix Ask maximal d'une journée

AskLow

Retourne le prix Ask minimal d'une journée

Prix

 

Last

Retourne le prix Last courant

LastHigh

Retourne le prix Last maximal d'une journée

LastLow

Retourne le prix Last minimal d'une journée

Modes de trading

 

TradeCalcMode

Retourne le mode de calcul du coût d'un contrat

TradeCalcModeDescription

Retourne le mode de calcul du coût d'un contrat sous forme d'une chaîne de caractères

TradeMode

Retourne le type d'exécution d'un ordre

TradeModeDescription

Retourne le type d'exécution de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères

TradeExecution

Retourne le mode de clôture des deals

TradeExecutionDescription

Retourne le mode de clôture des deals sous forme d'une chaîne de caractères

Swaps

 

SwapMode

Retourne le modèle de calcul du swap

SwapModeDescription

Retourne le modèle de calcul du swap sous forme d'une chaîne de caractères

SwapRollover3days

Retourne le coût de 3 jours de swap

SwapRollover3daysDescription

Retourne le coût de 3 jours de swap sous forme d'une chaîne de caractères

Marge et flags

 

MarginInitial

Retourne la valeur de la marge initiale

MarginMaintenance

Retourne la valeur de la marge de maintenance

MarginLong

Retourne le taux de marge appliqué pour les positions longues

MarginShort

Retourne le taux de marge appliqué pour les positions courtes

MarginLimit

Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres Limit

MarginStop

Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres Stop

MarginStopLimit

Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres StopLimit

TradeTimeFlags

Retourne les flags des modes autorisés d'expiration d'un ordre

TradeFillFlags

Retourne les flags des modes autorisés de remplissage d'un ordre

Quantification

 

Digits

Retourne le nombre de décimales (nombre de chiffres après la virgule)

Point

Retourne la valeur d'un point

TickValue

Retourne le coût d'un tick (changement minimal du prix)

TickValueProfit

Retourne le prix calculé du tick pour une position gagnante

TickValueLoss

Retourne le prix calculé du tick pour une position perdante

TickSize

Retourne le changement minimal du prix

Tailles des contrats

 

ContractSize

Retourne le montant du contrat de trading

LotsMin

Retourne le volume minimal pour clôturer un deal

LotsMax

Retourne le volume maximal pour clôturer un deal

LotsStep

Retourne le pas minimal de changement de volume pour clôturer un deal

LotsLimit

Retourne le volume maximal autorisé pour une position ouverte et pour les ordres en attente (sans distinction de la direction) pour un symbole

Tailles de swaps

 

SwapLong

Retourne la valeur de swap d'une position longue

SwapShort

Retourne la valeur de swap d'une position courte

Propriétés texte

 

CurrencyBase

Retourne le nom de la devise de base du symbole

CurrencyProfit

Retourne le nom de la devise de profit

CurrencyMargin

Retourne le nom de la devise de marge

Bank

Retourne le nom de la source de la cotation actuelle

Description

Retourne la description du symbole sous forme d'une chaîne de caractères

Path

Retourne le chemin dans l'arbre des symboles

Propriétés du symbole

 

SessionDeals

Retourne le nombre de deals de la session courante

SessionBuyOrders

Retourne le nombre d'ordres Buy (ordres d'achat) au moment de l'appel

SessionSellOrders

Retourne le nombre d'ordres Sell (ordres de vente) au moment de l'appel

SessionTurnover

Retourne le résumé du turnover de la session courante

SessionInterest

Retourne le résumé de l'open interest de la session courante

SessionBuyOrdersVolume

Retourne le volume courant des ordres Buy (ordres d'achat)

SessionSellOrdersVolume

Retourne le volume courant des ordres Sell (ordres de vente)

SessionOpen

Retourne le prix d'ouverture de la session courante

SessionClose

Retourne le prix de clôture de la session courante

SessionAW

Retourne le prix moyen pondéré de la session courante

SessionPriceSettlement

Retourne le prix de compensation (settlement price) de la session courante

SessionPriceLimitMin

Retourne le prix minimal de la session courante

SessionPriceLimitMax

Retourne le prix maximal de la session courante

Accès aux fonctions de l'API MQL5

 

InfoInteger

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

InfoString

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string.

Fonctions d'aide

 

NormalizePrice

Retourne la valeur du prix, normalisée en utilisant les propriétés du symbole

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare