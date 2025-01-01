- Refresh
CSymbolInfo
La classe CSymbolInfo permet d'accéder aux propriétés du symbole.
Description
La classe CSymbolInfo fournit l'accès aux propriétés du symbole.
Déclaration
|
class CSymbolInfo : public CObject
Titre
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CSymbolInfo
Méthodes de classe par groupes
|
Contrôle
|
|
Rafraîchit les données du symbole
|
Rafraîchit les cotations du symbole
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit le nom du symbole
|
Retourne/Définit le flag "Market Watch" du symbole
|
Vérifie la synchronisation du symbole avec le serveur
|
Volumes
|
|
Retourne le volume du dernier deal
|
Retourne le volume maximal d'une journée
|
Retourne le volume minimal d'une journée
|
Divers
|
|
Retourne l'heure de la dernière cotation
|
Retourne le montant du spread (en points)
|
Retourne le flag de spread flottant
|
Retourne la profondeur des ticks
|
Niveaux
|
|
Retourne l'incrément minimal pour les ordres (en points)
|
Retourne la distance de gel des opérations de trading (en points)
|
Prix de l'Offre (Bid)
|
|
Retourne le prix de l'Offre (Bid) courant
|
Retourne le prix Bid maximal d'une journée
|
Retourne le prix Bid minimal d'une journée
|
Prix de la Demande (Ask)
|
|
Retourne le prix de la Demande (Ask) courant
|
Retourne le prix Ask maximal d'une journée
|
Retourne le prix Ask minimal d'une journée
|
Prix
|
|
Retourne le prix Last courant
|
Retourne le prix Last maximal d'une journée
|
Retourne le prix Last minimal d'une journée
|
Modes de trading
|
|
Retourne le mode de calcul du coût d'un contrat
|
Retourne le mode de calcul du coût d'un contrat sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne le type d'exécution d'un ordre
|
Retourne le type d'exécution de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne le mode de clôture des deals
|
Retourne le mode de clôture des deals sous forme d'une chaîne de caractères
|
Swaps
|
|
Retourne le modèle de calcul du swap
|
Retourne le modèle de calcul du swap sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne le coût de 3 jours de swap
|
Retourne le coût de 3 jours de swap sous forme d'une chaîne de caractères
|
Marge et flags
|
|
Retourne la valeur de la marge initiale
|
Retourne la valeur de la marge de maintenance
|
Retourne le taux de marge appliqué pour les positions longues
|
Retourne le taux de marge appliqué pour les positions courtes
|
Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres Limit
|
Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres Stop
|
Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres StopLimit
|
Retourne les flags des modes autorisés d'expiration d'un ordre
|
Retourne les flags des modes autorisés de remplissage d'un ordre
|
Quantification
|
|
Retourne le nombre de décimales (nombre de chiffres après la virgule)
|
Retourne la valeur d'un point
|
Retourne le coût d'un tick (changement minimal du prix)
|
Retourne le prix calculé du tick pour une position gagnante
|
Retourne le prix calculé du tick pour une position perdante
|
Retourne le changement minimal du prix
|
Tailles des contrats
|
|
Retourne le montant du contrat de trading
|
Retourne le volume minimal pour clôturer un deal
|
Retourne le volume maximal pour clôturer un deal
|
Retourne le pas minimal de changement de volume pour clôturer un deal
|
Retourne le volume maximal autorisé pour une position ouverte et pour les ordres en attente (sans distinction de la direction) pour un symbole
|
Tailles de swaps
|
|
Retourne la valeur de swap d'une position longue
|
Retourne la valeur de swap d'une position courte
|
Propriétés texte
|
|
Retourne le nom de la devise de base du symbole
|
Retourne le nom de la devise de profit
|
Retourne le nom de la devise de marge
|
Retourne le nom de la source de la cotation actuelle
|
Retourne la description du symbole sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne le chemin dans l'arbre des symboles
|
Propriétés du symbole
|
|
Retourne le nombre de deals de la session courante
|
Retourne le nombre d'ordres Buy (ordres d'achat) au moment de l'appel
|
Retourne le nombre d'ordres Sell (ordres de vente) au moment de l'appel
|
Retourne le résumé du turnover de la session courante
|
Retourne le résumé de l'open interest de la session courante
|
Retourne le volume courant des ordres Buy (ordres d'achat)
|
Retourne le volume courant des ordres Sell (ordres de vente)
|
Retourne le prix d'ouverture de la session courante
|
Retourne le prix de clôture de la session courante
|
Retourne le prix moyen pondéré de la session courante
|
Retourne le prix de compensation (settlement price) de la session courante
|
Retourne le prix minimal de la session courante
|
Retourne le prix maximal de la session courante
|
Accès aux fonctions de l'API MQL5
|
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string.
|
Fonctions d'aide
|
|
Retourne la valeur du prix, normalisée en utilisant les propriétés du symbole