Refresh Rafraîchit les données du symbole

RefreshRates Rafraîchit les cotations du symbole

Propriétés

Name Retourne/Définit le nom du symbole

Select Retourne/Définit le flag "Market Watch" du symbole

IsSynchronized Vérifie la synchronisation du symbole avec le serveur

Volumes

Volume Retourne le volume du dernier deal

VolumeHigh Retourne le volume maximal d'une journée

VolumeLow Retourne le volume minimal d'une journée

Divers

Time Retourne l'heure de la dernière cotation

Spread Retourne le montant du spread (en points)

SpreadFloat Retourne le flag de spread flottant

TicksBookDepth Retourne la profondeur des ticks

Niveaux

StopsLevel Retourne l'incrément minimal pour les ordres (en points)

FreezeLevel Retourne la distance de gel des opérations de trading (en points)

Prix de l'Offre (Bid)

Bid Retourne le prix de l'Offre (Bid) courant

BidHigh Retourne le prix Bid maximal d'une journée

BidLow Retourne le prix Bid minimal d'une journée

Prix de la Demande (Ask)

Ask Retourne le prix de la Demande (Ask) courant

AskHigh Retourne le prix Ask maximal d'une journée

AskLow Retourne le prix Ask minimal d'une journée

Prix

Last Retourne le prix Last courant

LastHigh Retourne le prix Last maximal d'une journée

LastLow Retourne le prix Last minimal d'une journée

Modes de trading

TradeCalcMode Retourne le mode de calcul du coût d'un contrat

TradeCalcModeDescription Retourne le mode de calcul du coût d'un contrat sous forme d'une chaîne de caractères

TradeMode Retourne le type d'exécution d'un ordre

TradeModeDescription Retourne le type d'exécution de l'ordre sous forme d'une chaîne de caractères

TradeExecution Retourne le mode de clôture des deals

TradeExecutionDescription Retourne le mode de clôture des deals sous forme d'une chaîne de caractères

Swaps

SwapMode Retourne le modèle de calcul du swap

SwapModeDescription Retourne le modèle de calcul du swap sous forme d'une chaîne de caractères

SwapRollover3days Retourne le coût de 3 jours de swap

SwapRollover3daysDescription Retourne le coût de 3 jours de swap sous forme d'une chaîne de caractères

Marge et flags

MarginInitial Retourne la valeur de la marge initiale

MarginMaintenance Retourne la valeur de la marge de maintenance

MarginLong Retourne le taux de marge appliqué pour les positions longues

MarginShort Retourne le taux de marge appliqué pour les positions courtes

MarginLimit Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres Limit

MarginStop Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres Stop

MarginStopLimit Retourne le taux de marge appliqué pour les ordres StopLimit

TradeTimeFlags Retourne les flags des modes autorisés d'expiration d'un ordre

TradeFillFlags Retourne les flags des modes autorisés de remplissage d'un ordre

Quantification

Digits Retourne le nombre de décimales (nombre de chiffres après la virgule)

Point Retourne la valeur d'un point

TickValue Retourne le coût d'un tick (changement minimal du prix)

TickValueProfit Retourne le prix calculé du tick pour une position gagnante

TickValueLoss Retourne le prix calculé du tick pour une position perdante

TickSize Retourne le changement minimal du prix

Tailles des contrats

ContractSize Retourne le montant du contrat de trading

LotsMin Retourne le volume minimal pour clôturer un deal

LotsMax Retourne le volume maximal pour clôturer un deal

LotsStep Retourne le pas minimal de changement de volume pour clôturer un deal

LotsLimit Retourne le volume maximal autorisé pour une position ouverte et pour les ordres en attente (sans distinction de la direction) pour un symbole

Tailles de swaps

SwapLong Retourne la valeur de swap d'une position longue

SwapShort Retourne la valeur de swap d'une position courte

Propriétés texte

CurrencyBase Retourne le nom de la devise de base du symbole

CurrencyProfit Retourne le nom de la devise de profit

CurrencyMargin Retourne le nom de la devise de marge

Bank Retourne le nom de la source de la cotation actuelle

Description Retourne la description du symbole sous forme d'une chaîne de caractères

Path Retourne le chemin dans l'arbre des symboles

Propriétés du symbole

SessionDeals Retourne le nombre de deals de la session courante

SessionBuyOrders Retourne le nombre d'ordres Buy (ordres d'achat) au moment de l'appel

SessionSellOrders Retourne le nombre d'ordres Sell (ordres de vente) au moment de l'appel

SessionTurnover Retourne le résumé du turnover de la session courante

SessionInterest Retourne le résumé de l'open interest de la session courante

SessionBuyOrdersVolume Retourne le volume courant des ordres Buy (ordres d'achat)

SessionSellOrdersVolume Retourne le volume courant des ordres Sell (ordres de vente)

SessionOpen Retourne le prix d'ouverture de la session courante

SessionClose Retourne le prix de clôture de la session courante

SessionAW Retourne le prix moyen pondéré de la session courante

SessionPriceSettlement Retourne le prix de compensation (settlement price) de la session courante

SessionPriceLimitMin Retourne le prix minimal de la session courante

SessionPriceLimitMax Retourne le prix maximal de la session courante

Accès aux fonctions de l'API MQL5

InfoInteger Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

InfoDouble Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

InfoString Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string.

Fonctions d'aide