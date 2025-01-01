DocumentazioneSezioni
CSymbolInfo

CSymbolInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà del simbolo.

Descrizione

La Classe CSymbolInfo consente di accedere alle proprietà del simbolo.

Dichiarazione

   class CSymbolInfo : public CObject

Titolo

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CSymbolInfo

I metodi di classe per gruppi

Controlling

 

Refresh

Aggiorna i dati del simbolo

RefreshRates

Aggiorna le quotazioni dei simboli

Proprietà

 

Name

Ottiene/Imposta il nome del simbolo

Select

Ottiene/Imposta la flag "Market Watch" del simbolo

IsSynchronized

Controlla la sincronizzazione del simbolo con il server

Volumes

 

Volume

Ottiene il volume del precedente deal

VolumeHigh

Ottiene il massimo volume per il giorno

VolumeLow

Ottiene il volume minimo per il giorno

Miscellaneous

 

Time

Ottiene l'orario dell'ultima quotazione

Spread

Ottiene la quantità di spread (in punti)

SpreadFloat

Ottiene la flag di spread variabile

TicksBookDepth

Ottiene la profondità di ticks saving

Levels

 

StopsLevel

Ottiene l'indentazione minima per gli ordini (in punti)

FreezeLevel

Ottiene la distanza delle operazioni di trade di congelamento (in punti)

Prezzi Bid

 

Bid

Ottiene il prezzo di Bid corrente

BidHigh

Ottiene il prezzo massimo di Bid per il giorno

BidLow

Ottiene il prezzo minimo di Bid per il giorno

Prezzi Ask

 

Ask

Ottiene il prezzo di Ask corrente

AskHigh

Ottiene il prezzo massimo di Ask per il giorno

AskLow

Ottiene il prezzo minimo di Ask per il giorno

Prices

 

Last

Ottiene l'attuale ultimo prezzo (Last9

LastHigh

Ottiene il massimo ultimo prezzo (Last) per il giorno

LastLow

Ottiene il minimo ultimo prezzo (Last) per il giorno

Modalità di Trade

 

TradeCalcMode

Ottiene la modalità di calcolo dei costi del contratto

TradeCalcModeDescription

Ottiene la modalità di calcolo dei costi del contratto, come stringa

TradeMode

Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini

TradeModeDescription

Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini, come stringa

TradeExecution

Ottiene la modalità di esecuzione dei trades

TradeExecutionDescription

Ottiene la modalità di esecuzione sottoforma di stringa

Swaps

 

SwapMode

Ottiene la modalità di calcolo dello swap

SwapModeDescription

Ottiene la modalità di calcolo dello swap, come stringa

SwapRollover3days

Ottiene il giorno del triplo carico dello swap

SwapRollover3daysDescription

Ottiene il giorno del triplo carico dello swap, come stringa

Margini e flags

 

MarginInitial

Ottiene il valore del margine iniziale

MarginMaintenance

Ottiene il valore del margine di mantenimento

MarginLong

Ottiene il tasso di carico del margine per le posizioni long

MarginShort

Ottiene il tasso di carico del margine per le posizioni short

MarginLimit

Ottiene il tasso di carico del margine per gli ordini Limit

MarginStop

Ottiene il tasso di carico del margine per gli ordini di Stop

MarginStopLimit

Ottiene il tasso di carico del margine per gli ordini StopLimit

TradeTimeFlags

Ottiene le flags delle modalità di scadenza consentite

TradeFillFlags

Ottiene le flags delle modalità di riempimento consentite

Quantizzazione

 

Digits

Ottiene il numero di cifre dopo il periodo

Point

Ottiene il valore di un punto

TickValue

Ottiene il valore del tick (variazione minima di prezzo)

TickValueProfit

Ottiene il prezzo tick calcolato per una posizione profittevole

TickValueLoss

Ottiene il prezzo tick calcolato per una posizione in perdita

TickSize

Ottiene la variazione minima di prezzo

Grandezze dei contratti

 

ContractSize

Ottiene la grandezza del contratto di trade

LotsMin

Ottiene il volume minimo per chiudere un affare

LotsMax

Ottiene il volume massimo per chiudere un affare

LotsStep

Ottiene il passo minimo di variazione di volume per chiudere un affare

LotsLimit

Ottiene il volume massimo consentito della posizione aperta ed ordini pendenti (direction insensitive) per un simbolo

Grandezze degli swap

 

SwapLong

Ottiene il valore dello swap della posizione long

SwapShort

Ottiene il valore dello swap della posizione short

Proprietà del testo

 

CurrencyBase

Ottiene il nome della valuta del simbolo base

CurrencyProfit

Ottiene il nome della valuta di profitto

CurrencyMargin

Ottiene il nome della valuta del margine

Bank

Ottiene il nome della fonte di quotazione corrente

Descrizione

Ottiene la stringa di descrizione del simbolo

Path

Ottiene il percorso in albero simboli

Proprietà del simbolo

 

SessionDeals

Ottiene il numero di deals nella sessione corrente

SessionBuyOrders

Ottiene il numero di ordini di Buy al momento

SessionSellOrders

Ottiene il numero di ordini di Sell al momento

SessionTurnover

Ottiene la sintesi del turnover della sessione corrente

SessionInterest

Ottiene la sintesi di open interest della sessione corrente

SessionBuyOrdersVolume

Ottiene l'attuale volume di ordini di Buy

SessionSellOrdersVolume

Ottiene l'attuale volume di ordini di Sell

SessionOpen

Ottiene il prezzo di apertura della sessione corrente

SessionClose

Ottiene il prezzo di chiusura della sessione corrente

SessionAW

Ottiene il prezzo medio ponderato della sessione corrente

SessionPriceSettlement

Ottiene il prezzo di liquidazione della sessione corrente

SessionPriceLimitMin

Ottiene il prezzo minimo della sessione corrente

SessionPriceLimitMax

Ottiene il prezzo massimo della sessione corrente

L'accesso alle funzioni API MQL5

 

InfoInteger

Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata

InfoDouble

Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo stringa specificata

Funzioni di servizio

 

NormalizePrice

Restituisce il valore del prezzo, normalizzato utilizzando le proprietà del simbolo

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare