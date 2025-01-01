- Refresh
CSymbolInfo
CSymbolInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà del simbolo.
Descrizione
La Classe CSymbolInfo consente di accedere alle proprietà del simbolo.
Dichiarazione
|
class CSymbolInfo : public CObject
Titolo
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CSymbolInfo
I metodi di classe per gruppi
|
Controlling
|
|
Aggiorna i dati del simbolo
|
Aggiorna le quotazioni dei simboli
|
Proprietà
|
|
Ottiene/Imposta il nome del simbolo
|
Ottiene/Imposta la flag "Market Watch" del simbolo
|
Controlla la sincronizzazione del simbolo con il server
|
Volumes
|
|
Ottiene il volume del precedente deal
|
Ottiene il massimo volume per il giorno
|
Ottiene il volume minimo per il giorno
|
Miscellaneous
|
|
Ottiene l'orario dell'ultima quotazione
|
Ottiene la quantità di spread (in punti)
|
Ottiene la flag di spread variabile
|
Ottiene la profondità di ticks saving
|
Levels
|
|
Ottiene l'indentazione minima per gli ordini (in punti)
|
Ottiene la distanza delle operazioni di trade di congelamento (in punti)
|
Prezzi Bid
|
|
Ottiene il prezzo di Bid corrente
|
Ottiene il prezzo massimo di Bid per il giorno
|
Ottiene il prezzo minimo di Bid per il giorno
|
Prezzi Ask
|
|
Ottiene il prezzo di Ask corrente
|
Ottiene il prezzo massimo di Ask per il giorno
|
Ottiene il prezzo minimo di Ask per il giorno
|
Prices
|
|
Ottiene l'attuale ultimo prezzo (Last9
|
Ottiene il massimo ultimo prezzo (Last) per il giorno
|
Ottiene il minimo ultimo prezzo (Last) per il giorno
|
Modalità di Trade
|
|
Ottiene la modalità di calcolo dei costi del contratto
|
Ottiene la modalità di calcolo dei costi del contratto, come stringa
|
Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini
|
Ottiene il tipo di esecuzione degli ordini, come stringa
|
Ottiene la modalità di esecuzione dei trades
|
Ottiene la modalità di esecuzione sottoforma di stringa
|
Swaps
|
|
Ottiene la modalità di calcolo dello swap
|
Ottiene la modalità di calcolo dello swap, come stringa
|
Ottiene il giorno del triplo carico dello swap
|
Ottiene il giorno del triplo carico dello swap, come stringa
|
Margini e flags
|
|
Ottiene il valore del margine iniziale
|
Ottiene il valore del margine di mantenimento
|
Ottiene il tasso di carico del margine per le posizioni long
|
Ottiene il tasso di carico del margine per le posizioni short
|
Ottiene il tasso di carico del margine per gli ordini Limit
|
Ottiene il tasso di carico del margine per gli ordini di Stop
|
Ottiene il tasso di carico del margine per gli ordini StopLimit
|
Ottiene le flags delle modalità di scadenza consentite
|
Ottiene le flags delle modalità di riempimento consentite
|
Quantizzazione
|
|
Ottiene il numero di cifre dopo il periodo
|
Ottiene il valore di un punto
|
Ottiene il valore del tick (variazione minima di prezzo)
|
Ottiene il prezzo tick calcolato per una posizione profittevole
|
Ottiene il prezzo tick calcolato per una posizione in perdita
|
Ottiene la variazione minima di prezzo
|
Grandezze dei contratti
|
|
Ottiene la grandezza del contratto di trade
|
Ottiene il volume minimo per chiudere un affare
|
Ottiene il volume massimo per chiudere un affare
|
Ottiene il passo minimo di variazione di volume per chiudere un affare
|
Ottiene il volume massimo consentito della posizione aperta ed ordini pendenti (direction insensitive) per un simbolo
|
Grandezze degli swap
|
|
Ottiene il valore dello swap della posizione long
|
Ottiene il valore dello swap della posizione short
|
Proprietà del testo
|
|
Ottiene il nome della valuta del simbolo base
|
Ottiene il nome della valuta di profitto
|
Ottiene il nome della valuta del margine
|
Ottiene il nome della fonte di quotazione corrente
|
Ottiene la stringa di descrizione del simbolo
|
Ottiene il percorso in albero simboli
|
Proprietà del simbolo
|
|
Ottiene il numero di deals nella sessione corrente
|
Ottiene il numero di ordini di Buy al momento
|
Ottiene il numero di ordini di Sell al momento
|
Ottiene la sintesi del turnover della sessione corrente
|
Ottiene la sintesi di open interest della sessione corrente
|
Ottiene l'attuale volume di ordini di Buy
|
Ottiene l'attuale volume di ordini di Sell
|
Ottiene il prezzo di apertura della sessione corrente
|
Ottiene il prezzo di chiusura della sessione corrente
|
Ottiene il prezzo medio ponderato della sessione corrente
|
Ottiene il prezzo di liquidazione della sessione corrente
|
Ottiene il prezzo minimo della sessione corrente
|
Ottiene il prezzo massimo della sessione corrente
|
L'accesso alle funzioni API MQL5
|
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo stringa specificata
|
Funzioni di servizio
|
|
Restituisce il valore del prezzo, normalizzato utilizzando le proprietà del simbolo