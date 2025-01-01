- Refresh
CSymbolInfo
CSymbolInfo 类用于简便地访问品种属性。
描述
CSymbolInfo 类可供访问品种属性。
声明
|
class CSymbolInfo : public CObject
标称库文件
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
继承体系
CSymbolInfo
类方法分组
|
控制
|
|
刷新品种数据
|
刷新品种报价
|
属性
|
|
获取/设置品种名称
|
获取/设置 "市场观察" 品种标志
|
检查品种与服务器之间的同步
|
成交量
|
|
获取最后一笔成交单的成交量
|
获取日内最大交易量
|
获取日内最小交易量
|
综合
|
|
获取最后一笔报价时间
|
获取点差 (以点数为单位)
|
获取浮动点差标志
|
获取即时报价保存的深度
|
级别
|
|
获取订单距现价的最小距离 (以点数为单位)
|
获取交易操作的冻结距离 (以点数为单位)
|
卖出价格
|
|
获取当前卖出价格
|
获取日内最高卖出价格
|
获取日内最低卖出价格
|
买入价格
|
|
获取当前买入价格
|
获取日内最高买入价格
|
获取日内最低买入价格
|
价格
|
|
获取当前最后价格
|
获取日内最高最后价格
|
获取日内最低最后价格
|
交易模式
|
|
获取合约成本计算模式
|
获取合约成本计算模式的字符串描述
|
获取订单执行类型
|
获取订单执行类型的字符串描述
|
获取交易执行模式
|
获取交易执行模式的字符串描述
|
掉期利率
|
|
获取掉期利率的计算模式
|
获取掉期利率的计算模式的字符串描述
|
获取三日掉期利率费用
|
获取三日掉期利率费用的字符串描述
|
保证金和标志
|
|
获取初始保证金值
|
获取维护保证金值
|
获取支付多头仓位的保证金率
|
获取支付空头仓位的保证金率
|
获取支付限价单的保证金率
|
获取支付突破单的保证金率
|
获取支付双向挂单的保证金率
|
获取允许的订单过期模式标志
|
获取允许的订单填充模式标志
|
量化
|
|
获取小数点之后的位数
|
获取点数值
|
获取即时报价成本 (最小价格变化)
|
获取经计算的盈利仓位的即时价格
|
获取经计算的亏损仓位的即时价格
|
获取价格的最小变化
|
合约大小
|
|
获取交易合约的额度
|
获取一笔成交的最小成交量
|
获取一笔成交的最大成交量
|
获取一笔成交的最小变化步长
|
获取一个品种的最大允许开仓和挂单交易量 (方向无关)
|
掉期利率大小
|
|
获取多头持仓的掉期利率值
|
获取空头持仓的掉期利率值
|
文本属性
|
|
获取品名的基准货币
|
获取盈利货币名
|
获取保证金货币名
|
获取当前报价来源的名称
|
获取品种的字符串描述
|
获取品种树的路径
|
品种属性
|
|
获取当前时段的成交单数量
|
获取当前时刻的多头订单数量
|
获取当前时刻的空头订单数量
|
获取当前时段的流水摘要
|
获取当前时段的持仓摘要
|
获取多头订单的当前交易量
|
获取空头订单的当前交易量
|
获取当前时段的开仓价
|
获取当前时段的平仓价
|
获取当前时段的平均加权价
|
获取当前时段的结算价
|
获取当前时段的最小价
|
获取当前时段的最大价
|
访问 MQL5 API 函数
|
|
获取指定整数型属性的值
|
获取指定双精度型属性的值
|
获取指定字符串型属性的值。
|
服务函数
|
|
返回品种属性的规整化价格数值