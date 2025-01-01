文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CSymbolInfo 

CSymbolInfo

CSymbolInfo 类用于简便地访问品种属性。

描述

CSymbolInfo 类可供访问品种属性。

声明

   class CSymbolInfo : public CObject

标称库文件

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

继承体系

  CObject

      CSymbolInfo

类方法分组

控制

 

Refresh

刷新品种数据

RefreshRates

刷新品种报价

属性

 

名称

获取/设置品种名称

Select

获取/设置 "市场观察" 品种标志

IsSynchronized

检查品种与服务器之间的同步

成交量

 

Volume

获取最后一笔成交单的成交量

VolumeHigh

获取日内最大交易量

VolumeLow

获取日内最小交易量

综合

 

Time

获取最后一笔报价时间

Spread

获取点差 (以点数为单位)

SpreadFloat

获取浮动点差标志

TicksBookDepth

获取即时报价保存的深度

级别

 

StopsLevel

获取订单距现价的最小距离 (以点数为单位)

FreezeLevel

获取交易操作的冻结距离 (以点数为单位)

卖出价格

 

Bid

获取当前卖出价格

BidHigh

获取日内最高卖出价格

BidLow

获取日内最低卖出价格

买入价格

 

Ask

获取当前买入价格

AskHigh

获取日内最高买入价格

AskLow

获取日内最低买入价格

价格

 

Last

获取当前最后价格

LastHigh

获取日内最高最后价格

LastLow

获取日内最低最后价格

交易模式

 

TradeCalcMode

获取合约成本计算模式

TradeCalcModeDescription

获取合约成本计算模式的字符串描述

TradeMode

获取订单执行类型

TradeModeDescription

获取订单执行类型的字符串描述

TradeExecution

获取交易执行模式

TradeExecutionDescription

获取交易执行模式的字符串描述

掉期利率

 

SwapMode

获取掉期利率的计算模式

SwapModeDescription

获取掉期利率的计算模式的字符串描述

SwapRollover3days

获取三日掉期利率费用

SwapRollover3daysDescription

获取三日掉期利率费用的字符串描述

保证金和标志

 

MarginInitial

获取初始保证金值

MarginMaintenance

获取维护保证金值

MarginLong

获取支付多头仓位的保证金率

MarginShort

获取支付空头仓位的保证金率

MarginLimit

获取支付限价单的保证金率

MarginStop

获取支付突破单的保证金率

MarginStopLimit

获取支付双向挂单的保证金率

TradeTimeFlags

获取允许的订单过期模式标志

TradeFillFlags

获取允许的订单填充模式标志

量化

 

Digits

获取小数点之后的位数

Point

获取点数值

TickValue

获取即时报价成本 (最小价格变化)

TickValueProfit

获取经计算的盈利仓位的即时价格

TickValueLoss

获取经计算的亏损仓位的即时价格

TickSize

获取价格的最小变化

合约大小

 

ContractSize

获取交易合约的额度

LotsMin

获取一笔成交的最小成交量

LotsMax

获取一笔成交的最大成交量

LotsStep

获取一笔成交的最小变化步长

LotsLimit

获取一个品种的最大允许开仓和挂单交易量 (方向无关)

掉期利率大小

 

SwapLong

获取多头持仓的掉期利率值

SwapShort

获取空头持仓的掉期利率值

文本属性

 

CurrencyBase

获取品名的基准货币

CurrencyProfit

获取盈利货币名

CurrencyMargin

获取保证金货币名

Bank

获取当前报价来源的名称

描述

获取品种的字符串描述

Path

获取品种树的路径

品种属性

 

SessionDeals

获取当前时段的成交单数量

SessionBuyOrders

获取当前时刻的多头订单数量

SessionSellOrders

获取当前时刻的空头订单数量

SessionTurnover

获取当前时段的流水摘要

SessionInterest

获取当前时段的持仓摘要

SessionBuyOrdersVolume

获取多头订单的当前交易量

SessionSellOrdersVolume

获取空头订单的当前交易量

SessionOpen

获取当前时段的开仓价

SessionClose

获取当前时段的平仓价

SessionAW

获取当前时段的平均加权价

SessionPriceSettlement

获取当前时段的结算价

SessionPriceLimitMin

获取当前时段的最小价

SessionPriceLimitMax

获取当前时段的最大价

访问 MQL5 API 函数

 

InfoInteger

获取指定整数型属性的值

InfoDouble

获取指定双精度型属性的值

InfoString

获取指定字符串型属性的值。

服务函数

 

NormalizePrice

返回品种属性的规整化价格数值

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare