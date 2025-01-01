- Refresh
- RefreshRates
- Name
- Select
- IsSynchronized
- Volume
- VolumeHigh
- VolumeLow
- Time
- Spread
- SpreadFloat
- TicksBookDepth
- StopsLevel
- FreezeLevel
- Bid
- BidHigh
- BidLow
- Ask
- AskHigh
- AskLow
- Last
- LastHigh
- LastLow
- TradeCalcMode
- TradeCalcModeDescription
- TradeMode
- TradeModeDescription
- TradeExecution
- TradeExecutionDescription
- SwapMode
- SwapModeDescription
- SwapRollover3days
- SwapRollover3daysDescription
- MarginInitial
- MarginMaintenance
- MarginLong
- MarginShort
- MarginLimit
- MarginStop
- MarginStopLimit
- TradeTimeFlags
- TradeFillFlags
- Digits
- Point
- TickValue
- TickValueProfit
- TickValueLoss
- TickSize
- ContractSize
- LotsMin
- LotsMax
- LotsStep
- LotsLimit
- SwapLong
- SwapShort
- CurrencyBase
- CurrencyProfit
- CurrencyMargin
- Bank
- Description
- Path
- SessionDeals
- SessionBuyOrders
- SessionSellOrders
- SessionTurnover
- SessionInterest
- SessionBuyOrdersVolume
- SessionSellOrdersVolume
- SessionOpen
- SessionClose
- SessionAW
- SessionPriceSettlement
- SessionPriceLimitMin
- SessionPriceLimitMax
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- NormalizePrice
CSymbolInfo
CSymbolInfo はシンボルのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CSymbolInfo クラスはシンボルプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CSymbolInfo : public CObject
タイトル
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
継承階層
CSymbolInfo
グループ分けされたクラスメソッド
|
Controlling
|
|
シンボルデータを更新します。
|
シンボルの相場を更新します。
|
プロパティ
|
|
銘柄名を取得/設定します。
|
「気配値表示」シンボルフラグを取得/設定します。
|
シンボルのサーバとの同期をチェックします。
|
ボリューム。
|
|
直近約定ボリュームを取得します。
|
一日の最大ボリュームを取得します。
|
一日の最小ボリュームを取得します。
|
Miscellaneous
|
|
最終の相場の時刻を取得します。
|
スプレッドの額を取得します（ポイント単位）。
|
変動スプレッドのフラグを取得します。
|
ティック保存の数を取得します。
|
Levels
|
|
受注のための最小限のインデントを取得します（ポイント単位）。
|
取引凍結の操作の距離を取得します（ポイント単位）。
|
売値
|
|
現在の売値を取得します。
|
一日の最高売値を取得します。
|
一日の最低売値を取得します。
|
買値
|
|
現在の買値を取得します。
|
一日の最高買値を取得します。
|
一日の最低買値を取得します。
|
Prices
|
|
現在の直近約定値を取得します。
|
一日の最高終値を取得します。
|
一日の最低終値を取得します。
|
取引モード
|
|
契約コスト計算のモードを取得します。
|
契約コスト計算のモードを文字列として取得します。
|
注文実行の種類を取得します。
|
注文実行の種類を文字列として取得します。
|
約定決済のモードを取得します。
|
約定決済のモードを文字列として取得します。
|
スワップ
|
|
スワップ計算モデルを取得します。
|
スワップ計算モデルを文字列として取得します。
|
トリップスワップ料金の日を取得します。
|
トリップスワップ料金の日を文字列として取得します。
|
証拠金とフラグ
|
|
初期証拠金の値を取得します。
|
維持証拠金の値を取得します。
|
ロング（買い）ポジションの証拠金の料金を取得します。
|
ショート（売り）ポジションの証拠金の料金を取得します。
|
リミット注文の証拠金の料金を取得します。
|
ストップ注文の証拠金の料金を取得します。
|
指値つきストップ注文の証拠金の料金を取得します。
|
許可された注文期限のモードのフラグを取得します。
|
許可された注文充填のモードのフラグを取得します。
|
量子化
|
|
小数点以下の桁数を取得します。
|
1 ポイントの値を取得します。
|
ティックのコスト（価格の最小限の変更）を取得します。
|
収益性の高いポジションのために計算されたティックの価格を取得します。
|
収益性の低いポジションのために計算されたティックの価格を取得します。
|
価格の最小限の変更を取得します。
|
契約サイズ
|
|
取引契約の量を取得します。
|
約定の決済に必要な最小ボリュームを取得します。
|
注文の決済に必要な最大ボリュームを取得します。
|
約定の決済に必要なボリューム変化の最小ステップを取得します。
|
1 シンボルのポジション及び未決注文（両方向）の最大限ボリュームを取得します。
|
スワップサイズ
|
|
買いポジションスワップの値を取得します。
|
売りポジションスワップの値を取得します。
|
テキストプロパティ
|
|
シンボルの基本通貨の名称を取得します。
|
利益の通貨の名称を取得します。
|
証拠金の通貨の名称を取得します。
|
現在の相場の元の名称を取得します。
|
シンボルの文字列での説明を取得します。
|
シンボルツリ—でのパスを取得します。
|
シンボルプロパティ
|
|
現在のセッションでの約定の数を取得します。
|
現時点での買い注文の数を取得します。
|
現時点での売り注文の数を取得します。
|
現在のセッションの売上高の要約を取得します。
|
現在のセッションの未決済の建玉の概要を取得します。
|
現在の買い注文のボリュームを取得します。
|
現在の売り注文のボリュームを取得します。
|
現在のセッションの始値を取得します。
|
現在のセッションの終値を取得します。
|
現在のセッションの加重平均価格を取得します。
|
現在のセッションの決済価格を取得します。
|
現在のセッションの最小値を取得します。
|
現在のセッションの最大値を取得します。
|
MQL5 API 関数へのアクセス
|
|
指定された整数型プロパティの値を取得します。
|
指定された double 型プロパティの値を取得します。
|
指定された string 型プロパティの値を取得します。
|
サービス関数
|
|
シンボルプロパティを使用して正規化された価格の値を返します。