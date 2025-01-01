ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCSymbolInfo 

CSymbolInfo

CSymbolInfo はシンボルのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CSymbolInfo クラスはシンボルプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CSymbolInfo : public CObject

タイトル

  #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

継承階層

  CObject

      CSymbolInfo

グループ分けされたクラスメソッド

Controlling

 

Refresh

シンボルデータを更新します。

RefreshRates

シンボルの相場を更新します。

プロパティ

 

Name

銘柄名を取得/設定します。

Select

「気配値表示」シンボルフラグを取得/設定します。

IsSynchronized

シンボルのサーバとの同期をチェックします。

ボリューム。

 

Volume

直近約定ボリュームを取得します。

VolumeHigh

一日の最大ボリュームを取得します。

VolumeLow

一日の最小ボリュームを取得します。

Miscellaneous

 

Time

最終の相場の時刻を取得します。

Spread

スプレッドの額を取得します（ポイント単位）。

SpreadFloat

変動スプレッドのフラグを取得します。

TicksBookDepth

ティック保存の数を取得します。

Levels

 

StopsLevel

受注のための最小限のインデントを取得します（ポイント単位）。

FreezeLevel

取引凍結の操作の距離を取得します（ポイント単位）。

売値

 

Bid

現在の売値を取得します。

BidHigh

一日の最高売値を取得します。

BidLow

一日の最低売値を取得します。

買値

 

Ask

現在の買値を取得します。

AskHigh

一日の最高買値を取得します。

AskLow

一日の最低買値を取得します。

Prices

 

Last

現在の直近約定値を取得します。

LastHigh

一日の最高終値を取得します。

LastLow

一日の最低終値を取得します。

取引モード

 

TradeCalcMode

契約コスト計算のモードを取得します。

TradeCalcModeDescription

契約コスト計算のモードを文字列として取得します。

TradeMode

注文実行の種類を取得します。

TradeModeDescription

注文実行の種類を文字列として取得します。

TradeExecution

約定決済のモードを取得します。

TradeExecutionDescription

約定決済のモードを文字列として取得します。

スワップ

 

SwapMode

スワップ計算モデルを取得します。

SwapModeDescription

スワップ計算モデルを文字列として取得します。

SwapRollover3days

トリップスワップ料金の日を取得します。

SwapRollover3daysDescription

トリップスワップ料金の日を文字列として取得します。

証拠金とフラグ

 

MarginInitial

初期証拠金の値を取得します。

MarginMaintenance

維持証拠金の値を取得します。

MarginLong

ロング（買い）ポジションの証拠金の料金を取得します。

MarginShort

ショート（売り）ポジションの証拠金の料金を取得します。

MarginLimit

リミット注文の証拠金の料金を取得します。

MarginStop

ストップ注文の証拠金の料金を取得します。

MarginStopLimit

指値つきストップ注文の証拠金の料金を取得します。

TradeTimeFlags

許可された注文期限のモードのフラグを取得します。

TradeFillFlags

許可された注文充填のモードのフラグを取得します。

量子化

 

Digits

小数点以下の桁数を取得します。

Point

1 ポイントの値を取得します。

TickValue

ティックのコスト（価格の最小限の変更）を取得します。

TickValueProfit

収益性の高いポジションのために計算されたティックの価格を取得します。

TickValueLoss

収益性の低いポジションのために計算されたティックの価格を取得します。

TickSize

価格の最小限の変更を取得します。

契約サイズ

 

ContractSize

取引契約の量を取得します。

LotsMin

約定の決済に必要な最小ボリュームを取得します。

LotsMax

注文の決済に必要な最大ボリュームを取得します。

LotsStep

約定の決済に必要なボリューム変化の最小ステップを取得します。

LotsLimit

1 シンボルのポジション及び未決注文（両方向）の最大限ボリュームを取得します。

スワップサイズ

 

SwapLong

買いポジションスワップの値を取得します。

SwapShort

売りポジションスワップの値を取得します。

テキストプロパティ

 

CurrencyBase

シンボルの基本通貨の名称を取得します。

CurrencyProfit

利益の通貨の名称を取得します。

CurrencyMargin

証拠金の通貨の名称を取得します。

Bank

現在の相場の元の名称を取得します。

Description

シンボルの文字列での説明を取得します。

Path

シンボルツリ—でのパスを取得します。

シンボルプロパティ

 

SessionDeals

現在のセッションでの約定の数を取得します。

SessionBuyOrders

現時点での買い注文の数を取得します。

SessionSellOrders

現時点での売り注文の数を取得します。

SessionTurnover

現在のセッションの売上高の要約を取得します。

SessionInterest

現在のセッションの未決済の建玉の概要を取得します。

SessionBuyOrdersVolume

現在の買い注文のボリュームを取得します。

SessionSellOrdersVolume

現在の売り注文のボリュームを取得します。

SessionOpen

現在のセッションの始値を取得します。

SessionClose

現在のセッションの終値を取得します。

SessionAW

現在のセッションの加重平均価格を取得します。

SessionPriceSettlement

現在のセッションの決済価格を取得します。

SessionPriceLimitMin

現在のセッションの最小値を取得します。

SessionPriceLimitMax

現在のセッションの最大値を取得します。

MQL5 API 関数へのアクセス

 

InfoInteger

指定された整数型プロパティの値を取得します。

InfoDouble

指定された double 型プロパティの値を取得します。

InfoString

指定された string 型プロパティの値を取得します。

サービス関数

 

NormalizePrice

シンボルプロパティを使用して正規化された価格の値を返します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare