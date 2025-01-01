プロパティ

ボリューム。

Miscellaneous

Levels

売値

買値

Prices

取引モード

スワップ

証拠金とフラグ

量子化

Point 1 ポイントの値を取得します。

契約サイズ

LotsLimit 1 シンボルのポジション及び未決注文（両方向）の最大限ボリュームを取得します。

スワップサイズ

テキストプロパティ

シンボルプロパティ

MQL5 API 関数へのアクセス

InfoDouble 指定された double 型プロパティの値を取得します。

InfoString 指定された string 型プロパティの値を取得します。