CSymbolInfo

CSymbolInfo sınıfı, sembol özelliklerine kolay erişim için tasarlanmıştır.

Açıklama

CSymbolInfo sınıfı, sembol özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CSymbolInfo : public CObject

Başlık

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CSymbolInfo

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Kontrol

 

Refresh

Sembol verisini yeniler

RefreshRates

Sembolün kotasyon verilerini yeniler

Özellikler

 

Name

Sembol ismini alır/ayarlar

Select

"Piyasa Gözlemi" sembolünün bayrağını alır/ayarlar

IsSynchronized

Sembolün sunucu verileriyle olan senkronizasyonunu denetler

Hacimler

 

Volume

Son işlemin hacmini alır

VolumeHigh

Günün maksimal hacim değerini alır

VolumeLow

Günün minimal hacim değerini alır

Çeşitli

 

Time

Son kotasyon zamanını alır

Spread

Spread miktarını puan cinsinden alır

SpreadFloat

Dalgalı (değişken) spread bayrağını alır

TicksBookDepth

Tik depolama derinliğini alır

Seviyeler

 

StopsLevel

Emirler için puan bazında minimal sipariş değerini alır

FreezeLevel

Alım-satım işlemlerini dondurma noktasının uzaklığını puan bazında alır

Bid (teklif) fiyatları

 

Bid

Mevcut Bid fiyatını alır

BidHigh

Günün maksimal Bid fiyatını alır

BidLow

Günün minimal Bid fiyatını alır

Ask (istek) fiyatları

 

Ask

Mevcut Ask fiyatını alır

AskHigh

Günün maksimal Ask fiyatını alır

AskLow

Günün minimal Ask fiyatını alır

Fiyatlar

 

Last

Mevcut Last (son) fiyatını alır

LastHigh

Bir gün için maksimal Last fiyatını alır

LastLow

Bir gün için minimal Last fiyatını alır

Alım-satım modları

 

TradeCalcMode

Kontrat maliyeti hesabının modunu alır

TradeCalcModeDescription

Kontrat maliyet hesabı modunu dizgi biçiminde alır

TradeMode

Emir uygulama türünü alır

TradeModeDescription

Emir uygulama türünü dizgi biçiminde alır

TradeExecution

İşlem kapama modunu alır

TradeExecutionDescription

İşlem kapama modunu dizgi biçiminde alır

Swaplar

 

SwapMode

Swap hesaplama modunu alır

SwapModeDescription

Swap hesaplama modelini dizgi biçiminde alır

SwapRollover3days

Üçlü swap ücreti gününü alır

SwapRollover3daysDescription

Üçlü swap ücreti gününü dizgi biçiminde alır

Teminatlar ve bayraklar

 

MarginInitial

Başlangıç teminat değerini alır

MarginMaintenance

İdame teminatının değerini alır

MarginLong

Uzun pozisyonlar için teminat bedeli oranını alır

MarginShort

Kısa pozisyonlar için teminat bedeli oranını alır

MarginLimit

Limit emirleri için teminat bedeli oranını alır

MarginStop

Stop emirleri için teminat bedeli oranını alır

MarginStopLimit

StopLimit emirleri için teminat bedeli oranını alır

TradeTimeFlags

İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayraklarını alır

TradeFillFlags

İzin verilen emir karşılama modlarının bayraklarını alır

Niceleme

 

Digits

Sembolün ondalık basamaklarının sayısını alır

Point

Puan değerini alır

TickValue

Tik (minimal fiyat değişimi) maliyetini alır

TickValueProfit

Karlı pozisyon için hesaplanan tik fiyatını alır

TickValueLoss

Zarar eden pozisyon için hesaplanan tik fiyatını alır

TickSize

Minimal fiyat değişimi değerini alır

Kontrat büyüklüklükleri

 

ContractSize

İşlem kontratının meblağını alır

LotsMin

Bir işlemi kapamak için gereken minimal hacim değerini alır

LotsMax

Bir işlemi kapamak için gereken maksimal hacim değerini alır

LotsStep

Bir işlemi kapamak için gereken minimal hacim değişim adımının değerini alır

LotsLimit

Bir sembol üzerinde açık pozisyonlar ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum hacim değerini alır

Swap değerleri

 

SwapLong

Uzun pozisyon için swap değerini alır

SwapShort

Kısa pozisyon için swap değerini alır

Metin özellikleri

 

CurrencyBase

Baz dövizin sembol ismini alır

CurrencyProfit

Kar dövizinin ismini alır

CurrencyMargin

Teminat dövizinin ismini alır

Bank

Mevcut kotasyonun kaynağının ismini alır

Açıklama

Sembolün dizgi şeklindeki açıklamasını alır

Path

Sembol ağacındaki adresi alır

Sembol özellikleri

 

SessionDeals

Mevcut seanstaki işlemlerin sayısını alır

SessionBuyOrders

Mevcut Alış emirlerinin sayısını alır

SessionSellOrders

Mevcut Satış emirlerinin sayısını alır

SessionTurnover

Mevcut seans cirosunun özetini alır

SessionInterest

Mevcut seansın açılış faizini alır

SessionBuyOrdersVolume

Alış emirlerinin mevcut hacmini alır

SessionSellOrdersVolume

Satış emirlerinin mevcut hacmini alır

SessionOpen

Mevcut seansın açılış fiyatını alır

SessionClose

Mevcut seansın kapanış fiyatını alır

SessionAW

Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatını alır

SessionPriceSettlement

Mevcut seansın uzlaşma fiyatını alır

SessionPriceLimitMin

Mevcut seansın minimal fiyatını alır

SessionPriceLimitMax

Mevcut seansın maksimal fiyatını alır

MQL5 API fonksiyonlarına erişim

 

InfoInteger

Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır

InfoDouble

Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır

InfoString

Belirtilen string tipli özelliğin değerini alır.

Hizmet fonksiyonları

 

NormalizePrice

Sembol özellikleri kullanılarak normalleştirilmiş olan fiyat değerine dönüş yapar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare