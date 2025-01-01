- Refresh
- RefreshRates
- Name
- Select
- IsSynchronized
- Volume
- VolumeHigh
- VolumeLow
- Time
- Spread
- SpreadFloat
- TicksBookDepth
- StopsLevel
- FreezeLevel
- Bid
- BidHigh
- BidLow
- Ask
- AskHigh
- AskLow
- Last
- LastHigh
- LastLow
- TradeCalcMode
- TradeCalcModeDescription
- TradeMode
- TradeModeDescription
- TradeExecution
- TradeExecutionDescription
- SwapMode
- SwapModeDescription
- SwapRollover3days
- SwapRollover3daysDescription
- MarginInitial
- MarginMaintenance
- MarginLong
- MarginShort
- MarginLimit
- MarginStop
- MarginStopLimit
- TradeTimeFlags
- TradeFillFlags
- Digits
- Point
- TickValue
- TickValueProfit
- TickValueLoss
- TickSize
- ContractSize
- LotsMin
- LotsMax
- LotsStep
- LotsLimit
- SwapLong
- SwapShort
- CurrencyBase
- CurrencyProfit
- CurrencyMargin
- Bank
- Description
- Path
- SessionDeals
- SessionBuyOrders
- SessionSellOrders
- SessionTurnover
- SessionInterest
- SessionBuyOrdersVolume
- SessionSellOrdersVolume
- SessionOpen
- SessionClose
- SessionAW
- SessionPriceSettlement
- SessionPriceLimitMin
- SessionPriceLimitMax
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- NormalizePrice
CSymbolInfo
CSymbolInfo sınıfı, sembol özelliklerine kolay erişim için tasarlanmıştır.
Açıklama
CSymbolInfo sınıfı, sembol özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
|
class CSymbolInfo : public CObject
Başlık
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CSymbolInfo
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
|
Kontrol
|
|
Sembol verisini yeniler
|
Sembolün kotasyon verilerini yeniler
|
Özellikler
|
|
Sembol ismini alır/ayarlar
|
"Piyasa Gözlemi" sembolünün bayrağını alır/ayarlar
|
Sembolün sunucu verileriyle olan senkronizasyonunu denetler
|
Hacimler
|
|
Son işlemin hacmini alır
|
Günün maksimal hacim değerini alır
|
Günün minimal hacim değerini alır
|
Çeşitli
|
|
Son kotasyon zamanını alır
|
Spread miktarını puan cinsinden alır
|
Dalgalı (değişken) spread bayrağını alır
|
Tik depolama derinliğini alır
|
Seviyeler
|
|
Emirler için puan bazında minimal sipariş değerini alır
|
Alım-satım işlemlerini dondurma noktasının uzaklığını puan bazında alır
|
Bid (teklif) fiyatları
|
|
Mevcut Bid fiyatını alır
|
Günün maksimal Bid fiyatını alır
|
Günün minimal Bid fiyatını alır
|
Ask (istek) fiyatları
|
|
Mevcut Ask fiyatını alır
|
Günün maksimal Ask fiyatını alır
|
Günün minimal Ask fiyatını alır
|
Fiyatlar
|
|
Mevcut Last (son) fiyatını alır
|
Bir gün için maksimal Last fiyatını alır
|
Bir gün için minimal Last fiyatını alır
|
Alım-satım modları
|
|
Kontrat maliyeti hesabının modunu alır
|
Kontrat maliyet hesabı modunu dizgi biçiminde alır
|
Emir uygulama türünü alır
|
Emir uygulama türünü dizgi biçiminde alır
|
İşlem kapama modunu alır
|
İşlem kapama modunu dizgi biçiminde alır
|
Swaplar
|
|
Swap hesaplama modunu alır
|
Swap hesaplama modelini dizgi biçiminde alır
|
Üçlü swap ücreti gününü alır
|
Üçlü swap ücreti gününü dizgi biçiminde alır
|
Teminatlar ve bayraklar
|
|
Başlangıç teminat değerini alır
|
İdame teminatının değerini alır
|
Uzun pozisyonlar için teminat bedeli oranını alır
|
Kısa pozisyonlar için teminat bedeli oranını alır
|
Limit emirleri için teminat bedeli oranını alır
|
Stop emirleri için teminat bedeli oranını alır
|
StopLimit emirleri için teminat bedeli oranını alır
|
İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayraklarını alır
|
İzin verilen emir karşılama modlarının bayraklarını alır
|
Niceleme
|
|
Sembolün ondalık basamaklarının sayısını alır
|
Puan değerini alır
|
Tik (minimal fiyat değişimi) maliyetini alır
|
Karlı pozisyon için hesaplanan tik fiyatını alır
|
Zarar eden pozisyon için hesaplanan tik fiyatını alır
|
Minimal fiyat değişimi değerini alır
|
Kontrat büyüklüklükleri
|
|
İşlem kontratının meblağını alır
|
Bir işlemi kapamak için gereken minimal hacim değerini alır
|
Bir işlemi kapamak için gereken maksimal hacim değerini alır
|
Bir işlemi kapamak için gereken minimal hacim değişim adımının değerini alır
|
Bir sembol üzerinde açık pozisyonlar ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum hacim değerini alır
|
Swap değerleri
|
|
Uzun pozisyon için swap değerini alır
|
Kısa pozisyon için swap değerini alır
|
Metin özellikleri
|
|
Baz dövizin sembol ismini alır
|
Kar dövizinin ismini alır
|
Teminat dövizinin ismini alır
|
Mevcut kotasyonun kaynağının ismini alır
|
Sembolün dizgi şeklindeki açıklamasını alır
|
Sembol ağacındaki adresi alır
|
Sembol özellikleri
|
|
Mevcut seanstaki işlemlerin sayısını alır
|
Mevcut Alış emirlerinin sayısını alır
|
Mevcut Satış emirlerinin sayısını alır
|
Mevcut seans cirosunun özetini alır
|
Mevcut seansın açılış faizini alır
|
Alış emirlerinin mevcut hacmini alır
|
Satış emirlerinin mevcut hacmini alır
|
Mevcut seansın açılış fiyatını alır
|
Mevcut seansın kapanış fiyatını alır
|
Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatını alır
|
Mevcut seansın uzlaşma fiyatını alır
|
Mevcut seansın minimal fiyatını alır
|
Mevcut seansın maksimal fiyatını alır
|
MQL5 API fonksiyonlarına erişim
|
|
Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen string tipli özelliğin değerini alır.
|
Hizmet fonksiyonları
|
|
Sembol özellikleri kullanılarak normalleştirilmiş olan fiyat değerine dönüş yapar