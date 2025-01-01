Sembolün sunucu verileriyle olan senkronizasyonunu denetler

Emirler için puan bazında minimal sipariş değerini alır

Bir gün için maksimal Last fiyatını alır

Bir gün için minimal Last fiyatını alır

Teminatlar ve bayraklar

Uzun pozisyonlar için teminat bedeli oranını alır

Kısa pozisyonlar için teminat bedeli oranını alır

Limit emirleri için teminat bedeli oranını alır

Stop emirleri için teminat bedeli oranını alır

StopLimit emirleri için teminat bedeli oranını alır

Karlı pozisyon için hesaplanan tik fiyatını alır

Zarar eden pozisyon için hesaplanan tik fiyatını alır

Bir işlemi kapamak için gereken minimal hacim değerini alır

Bir işlemi kapamak için gereken maksimal hacim değerini alır

Bir işlemi kapamak için gereken minimal hacim değişim adımının değerini alır