- Refresh
- RefreshRates
- Name
- Select
- IsSynchronized
- Volume
- VolumeHigh
- VolumeLow
- Time
- Spread
- SpreadFloat
- TicksBookDepth
- StopsLevel
- FreezeLevel
- Bid
- BidHigh
- BidLow
- Ask
- AskHigh
- AskLow
- Last
- LastHigh
- LastLow
- TradeCalcMode
- TradeCalcModeDescription
- TradeMode
- TradeModeDescription
- TradeExecution
- TradeExecutionDescription
- SwapMode
- SwapModeDescription
- SwapRollover3days
- SwapRollover3daysDescription
- MarginInitial
- MarginMaintenance
- MarginLong
- MarginShort
- MarginLimit
- MarginStop
- MarginStopLimit
- TradeTimeFlags
- TradeFillFlags
- Digits
- Point
- TickValue
- TickValueProfit
- TickValueLoss
- TickSize
- ContractSize
- LotsMin
- LotsMax
- LotsStep
- LotsLimit
- SwapLong
- SwapShort
- CurrencyBase
- CurrencyProfit
- CurrencyMargin
- Bank
- Description
- Path
- SessionDeals
- SessionBuyOrders
- SessionSellOrders
- SessionTurnover
- SessionInterest
- SessionBuyOrdersVolume
- SessionSellOrdersVolume
- SessionOpen
- SessionClose
- SessionAW
- SessionPriceSettlement
- SessionPriceLimitMin
- SessionPriceLimitMax
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- NormalizePrice
CSymbolInfo
La clase CSymbolInfo facilita el acceso a las propiedades del símbolo.
Descripción
La clase CSymbolInfo proporciona acceso a las propiedades del símbolo.
Declaración
|
class CSymbolInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CSymbolInfo
Métodos de la clase por grupos
|
Control
|
|
Actualiza los datos del símbolo
|
Actualiza las cotizaciones del símbolo
|
Propiedades
|
|
Obtiene/establece el nombre del símbolo
|
Obtiene/establece la bandera del símbolo "Observación del Mercado"
|
Comprueba la sincronización del símbolo con el servidor
|
Volúmenes
|
|
Obtiene el volumen de la última transacción
|
Obtiene el volumen máximo del día
|
Obtiene el volumen mínimo del día
|
Varios
|
|
Obtiene la hora de la última cotización
|
Obtiene la cantidad de spread (en puntos)
|
Obtiene la bandera del spread flotante
|
Obtiene la profundidad de los ticks
|
Niveles
|
|
Obtiene el nivel de stop mínimo de las órdenes (en puntos)
|
Obtiene la distancia de congelación de las operaciones de trading (en puntos)
|
Precios Bid
|
|
Obtiene el precio Bid actual
|
Obtiene el precio Bid máximo del día
|
Obtiene el precio Bid mínimo del día
|
Precios Ask
|
|
Obtiene el precio Ask actual
|
Obtiene el precio Ask máximo del día
|
Obtiene el precio Ask mínimo del día
|
Precios
|
|
Obtiene el precio Last actual
|
Obtiene el precio Last máximo del día
|
Obtiene el precio Last mínimo del día
|
Modos de trading
|
|
Obtiene el modo de cálculo de coste del contrato
|
Obtiene el modo de cálculo de coste del contrato en formato string
|
Obtiene el tipo de ejecución de la orden
|
Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string
|
Obtiene el modo de cierre de las transacciones
|
Obtiene el modo de cierre de las transacciones en formato string
|
Swaps
|
|
Obtiene el modelo de cálculo de swap
|
Obtiene el modelo de cálculo de swap en formato cadena
|
Obtiene el día de cargo de swap triple
|
Obtiene el día de cargo de swap triple en formato string
|
Márgenes y banderas
|
|
Obtiene el valor del margen inicial
|
Obtiene el valor del margen de mantenimiento
|
Obtiene la tasa de margen de carga de las posiciones largas
|
Obtiene la tasa de margen de carga de las posiciones cortas
|
Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes Limit
|
Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes Stop
|
Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes StopLimit
|
Obtiene las banderas de los modos de expiración de orden permitidos
|
Obtiene las banderas de los modos de relleno de orden permitidos
|
Cuantificación
|
|
Obtiene el número de dígitos después del punto
|
Obtiene el valor de un punto
|
Obtiene el costo del tick (el cargo mínimo del precio)
|
Obtiene el precio calculado del tick de una posición ganadora
|
Obtiene el precio calculado del tick de una posición perdedora
|
Obtiene el cambio mínimo del precio
|
Tamaños del contrato
|
|
Obtiene el tamaño del contrato
|
Obtiene el volumen mínimo para cerrar una transacción
|
Obtiene el volumen máximo para cerrar una transacción
|
Obtiene el paso mínimo de cambio de volumen para cerrar una transacción
|
Obtiene el volumen máximo permitido de la posición abierta y de las órdenes pendientes (dirección insensible) del símbolo.
|
Tamaños de los swaps
|
|
Obtiene el valor del swap de la posición larga
|
Obtiene el valor del swap de la posición corta
|
Propiedades de texto
|
|
Obtiene el nombre de la divisa base del símbolo
|
Obtiene el nombre de la divisa del beneficio
|
Obtiene el nombre de la divisa del margen
|
Obtiene el nombre de la fuente de cotización actual
|
Obtiene la descripción string del símbolo
|
Obtiene la ruta en el árbol de símbolos
|
Propiedades del símbolo
|
|
Obtiene el número de transacciones de la sesión actual
|
Obtiene el número actual de órdenes Buy
|
Obtiene el número actual de órdenes Sell
|
Obtiene el resumen del volumen de la sesión actual
|
Obtiene el resumen del interés abierto de la sesión actual
|
Obtiene el volumen actual de las órdenes de compra
|
Obtiene el volumen actual de las órdenes de venta
|
Obtiene el precio de apertura de la sesión actual
|
Obtiene el precio de cierre de la sesión actual
|
Obtiene el precio medio ponderado de la sesión actual
|
Obtiene el precio de liquidación de la sesión actual
|
Obtiene el precio mínimo de la sesión actual
|
Obtiene el precio máximo de la sesión actual
|
Acceso a las funciones del API de MQL5
|
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada
|
Funciones de servicio
|
|
Devuelve el valor del precio, normalizado mediante las propiedades del símbolo