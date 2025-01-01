DocumentaciónSecciones
La clase CSymbolInfo facilita el acceso a las propiedades del símbolo.

Descripción

Declaración

   class CSymbolInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CSymbolInfo

Métodos de la clase por grupos

Control

 

Refresh

Actualiza los datos del símbolo

RefreshRates

Actualiza las cotizaciones del símbolo

Propiedades

 

Name

Obtiene/establece el nombre del símbolo

Select

Obtiene/establece la bandera del símbolo "Observación del Mercado"

IsSynchronized

Comprueba la sincronización del símbolo con el servidor

Volúmenes

 

Volume

Obtiene el volumen de la última transacción

VolumeHigh

Obtiene el volumen máximo del día

VolumeLow

Obtiene el volumen mínimo del día

Varios

 

Time

Obtiene la hora de la última cotización

Spread

Obtiene la cantidad de spread (en puntos)

SpreadFloat

Obtiene la bandera del spread flotante

TicksBookDepth

Obtiene la profundidad de los ticks

Niveles

 

StopsLevel

Obtiene el nivel de stop mínimo de las órdenes (en puntos)

FreezeLevel

Obtiene la distancia de congelación de las operaciones de trading (en puntos)

Precios Bid

 

Bid

Obtiene el precio Bid actual

BidHigh

Obtiene el precio Bid máximo del día

BidLow

Obtiene el precio Bid mínimo del día

Precios Ask

 

Ask

Obtiene el precio Ask actual

AskHigh

Obtiene el precio Ask máximo del día

AskLow

Obtiene el precio Ask mínimo del día

Precios

 

Last

Obtiene el precio Last actual

LastHigh

Obtiene el precio Last máximo del día

LastLow

Obtiene el precio Last mínimo del día

Modos de trading

 

TradeCalcMode

Obtiene el modo de cálculo de coste del contrato

TradeCalcModeDescription

Obtiene el modo de cálculo de coste del contrato en formato string

TradeMode

Obtiene el tipo de ejecución de la orden

TradeModeDescription

Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string

TradeExecution

Obtiene el modo de cierre de las transacciones

TradeExecutionDescription

Obtiene el modo de cierre de las transacciones en formato string

Swaps

 

SwapMode

Obtiene el modelo de cálculo de swap

SwapModeDescription

Obtiene el modelo de cálculo de swap en formato cadena

SwapRollover3days

Obtiene el día de cargo de swap triple

SwapRollover3daysDescription

Obtiene el día de cargo de swap triple en formato string

Márgenes y banderas

 

MarginInitial

Obtiene el valor del margen inicial

MarginMaintenance

Obtiene el valor del margen de mantenimiento

MarginLong

Obtiene la tasa de margen de carga de las posiciones largas

MarginShort

Obtiene la tasa de margen de carga de las posiciones cortas

MarginLimit

Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes Limit

MarginStop

Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes Stop

MarginStopLimit

Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes StopLimit

TradeTimeFlags

Obtiene las banderas de los modos de expiración de orden permitidos

TradeFillFlags

Obtiene las banderas de los modos de relleno de orden permitidos

Cuantificación

 

Digits

Obtiene el número de dígitos después del punto

Point

Obtiene el valor de un punto

TickValue

Obtiene el costo del tick (el cargo mínimo del precio)

TickValueProfit

Obtiene el precio calculado del tick de una posición ganadora

TickValueLoss

Obtiene el precio calculado del tick de una posición perdedora

TickSize

Obtiene el cambio mínimo del precio

Tamaños del contrato

 

ContractSize

Obtiene el tamaño del contrato

LotsMin

Obtiene el volumen mínimo para cerrar una transacción

LotsMax

Obtiene el volumen máximo para cerrar una transacción

LotsStep

Obtiene el paso mínimo de cambio de volumen para cerrar una transacción

LotsLimit

Obtiene el volumen máximo permitido de la posición abierta y de las órdenes pendientes (dirección insensible) del símbolo.

Tamaños de los swaps

 

SwapLong

Obtiene el valor del swap de la posición larga

SwapShort

Obtiene el valor del swap de la posición corta

Propiedades de texto

 

CurrencyBase

Obtiene el nombre de la divisa base del símbolo

CurrencyProfit

Obtiene el nombre de la divisa del beneficio

CurrencyMargin

Obtiene el nombre de la divisa del margen

Bank

Obtiene el nombre de la fuente de cotización actual

Descripción

Obtiene la descripción string del símbolo

Path

Obtiene la ruta en el árbol de símbolos

Propiedades del símbolo

 

SessionDeals

Obtiene el número de transacciones de la sesión actual

SessionBuyOrders

Obtiene el número actual de órdenes Buy

SessionSellOrders

Obtiene el número actual de órdenes Sell

SessionTurnover

Obtiene el resumen del volumen de la sesión actual

SessionInterest

Obtiene el resumen del interés abierto de la sesión actual

SessionBuyOrdersVolume

Obtiene el volumen actual de las órdenes de compra

SessionSellOrdersVolume

Obtiene el volumen actual de las órdenes de venta

SessionOpen

Obtiene el precio de apertura de la sesión actual

SessionClose

Obtiene el precio de cierre de la sesión actual

SessionAW

Obtiene el precio medio ponderado de la sesión actual

SessionPriceSettlement

Obtiene el precio de liquidación de la sesión actual

SessionPriceLimitMin

Obtiene el precio mínimo de la sesión actual

SessionPriceLimitMax

Obtiene el precio máximo de la sesión actual

Acceso a las funciones del API de MQL5

 

InfoInteger

Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada

InfoDouble

Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada

InfoString

Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada

Funciones de servicio

 

NormalizePrice

Devuelve el valor del precio, normalizado mediante las propiedades del símbolo

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare