Refresh Actualiza los datos del símbolo

RefreshRates Actualiza las cotizaciones del símbolo

Propiedades

Name Obtiene/establece el nombre del símbolo

Select Obtiene/establece la bandera del símbolo "Observación del Mercado"

IsSynchronized Comprueba la sincronización del símbolo con el servidor

Volúmenes

Volume Obtiene el volumen de la última transacción

VolumeHigh Obtiene el volumen máximo del día

VolumeLow Obtiene el volumen mínimo del día

Varios

Time Obtiene la hora de la última cotización

Spread Obtiene la cantidad de spread (en puntos)

SpreadFloat Obtiene la bandera del spread flotante

TicksBookDepth Obtiene la profundidad de los ticks

Niveles

StopsLevel Obtiene el nivel de stop mínimo de las órdenes (en puntos)

FreezeLevel Obtiene la distancia de congelación de las operaciones de trading (en puntos)

Precios Bid

Bid Obtiene el precio Bid actual

BidHigh Obtiene el precio Bid máximo del día

BidLow Obtiene el precio Bid mínimo del día

Precios Ask

Ask Obtiene el precio Ask actual

AskHigh Obtiene el precio Ask máximo del día

AskLow Obtiene el precio Ask mínimo del día

Precios

Last Obtiene el precio Last actual

LastHigh Obtiene el precio Last máximo del día

LastLow Obtiene el precio Last mínimo del día

Modos de trading

TradeCalcMode Obtiene el modo de cálculo de coste del contrato

TradeCalcModeDescription Obtiene el modo de cálculo de coste del contrato en formato string

TradeMode Obtiene el tipo de ejecución de la orden

TradeModeDescription Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string

TradeExecution Obtiene el modo de cierre de las transacciones

TradeExecutionDescription Obtiene el modo de cierre de las transacciones en formato string

Swaps

SwapMode Obtiene el modelo de cálculo de swap

SwapModeDescription Obtiene el modelo de cálculo de swap en formato cadena

SwapRollover3days Obtiene el día de cargo de swap triple

SwapRollover3daysDescription Obtiene el día de cargo de swap triple en formato string

Márgenes y banderas

MarginInitial Obtiene el valor del margen inicial

MarginMaintenance Obtiene el valor del margen de mantenimiento

MarginLong Obtiene la tasa de margen de carga de las posiciones largas

MarginShort Obtiene la tasa de margen de carga de las posiciones cortas

MarginLimit Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes Limit

MarginStop Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes Stop

MarginStopLimit Obtiene la tasa de margen de carga de las órdenes StopLimit

TradeTimeFlags Obtiene las banderas de los modos de expiración de orden permitidos

TradeFillFlags Obtiene las banderas de los modos de relleno de orden permitidos

Cuantificación

Digits Obtiene el número de dígitos después del punto

Point Obtiene el valor de un punto

TickValue Obtiene el costo del tick (el cargo mínimo del precio)

TickValueProfit Obtiene el precio calculado del tick de una posición ganadora

TickValueLoss Obtiene el precio calculado del tick de una posición perdedora

TickSize Obtiene el cambio mínimo del precio

Tamaños del contrato

ContractSize Obtiene el tamaño del contrato

LotsMin Obtiene el volumen mínimo para cerrar una transacción

LotsMax Obtiene el volumen máximo para cerrar una transacción

LotsStep Obtiene el paso mínimo de cambio de volumen para cerrar una transacción

LotsLimit Obtiene el volumen máximo permitido de la posición abierta y de las órdenes pendientes (dirección insensible) del símbolo.

Tamaños de los swaps

SwapLong Obtiene el valor del swap de la posición larga

SwapShort Obtiene el valor del swap de la posición corta

Propiedades de texto

CurrencyBase Obtiene el nombre de la divisa base del símbolo

CurrencyProfit Obtiene el nombre de la divisa del beneficio

CurrencyMargin Obtiene el nombre de la divisa del margen

Bank Obtiene el nombre de la fuente de cotización actual

Descripción Obtiene la descripción string del símbolo

Path Obtiene la ruta en el árbol de símbolos

Propiedades del símbolo

SessionDeals Obtiene el número de transacciones de la sesión actual

SessionBuyOrders Obtiene el número actual de órdenes Buy

SessionSellOrders Obtiene el número actual de órdenes Sell

SessionTurnover Obtiene el resumen del volumen de la sesión actual

SessionInterest Obtiene el resumen del interés abierto de la sesión actual

SessionBuyOrdersVolume Obtiene el volumen actual de las órdenes de compra

SessionSellOrdersVolume Obtiene el volumen actual de las órdenes de venta

SessionOpen Obtiene el precio de apertura de la sesión actual

SessionClose Obtiene el precio de cierre de la sesión actual

SessionAW Obtiene el precio medio ponderado de la sesión actual

SessionPriceSettlement Obtiene el precio de liquidación de la sesión actual

SessionPriceLimitMin Obtiene el precio mínimo de la sesión actual

SessionPriceLimitMax Obtiene el precio máximo de la sesión actual

Acceso a las funciones del API de MQL5

InfoInteger Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada

InfoDouble Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada

InfoString Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada

Funciones de servicio