CSymbolInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades do símbolo (ativo).

Descrição

A classe CSymbolInfo fornece acesso às propriedades do símbolo.

Declaração

   class CSymbolInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\SymbolInfo.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CSymbolInfo

Métodos de classe pelos grupos

Controlador

 

Refresh

Atualiza os dados do símbolo

RefreshRates

Atualiza as cotações do símbolo

Propriedades

 

Name

Obtém/define o nome do símbolo

Select

Obtém/define o flag do símbolo da "Observação do Mercado" (Market Watch)

IsSynchronized

Verifica a sincronização do símbolo com o servidor

Volumes

 

Volume

Obtém o volume da última oferta

VolumeHigh

Obtém o volume máximo para um dia

VolumeLow

Obtém o volume mínimo para um dia

Miscelâneas

 

Time

Obtém o tempo da última cotação

Spread

Obtém o valor do spread (em pontos)

SpreadFloat

Obtém o flag do spread flutuante

TicksBookDepth

Obtém a profundidade de ticks salvos (Livro de Ofertas)

Níveis

 

StopsLevel

Obtém o nível de stop mínimo para as ordens (em pontos)

FreezeLevel

Obtém a distância das operações de negociação congeladas (em pontos)

Preços Bid

 

Bid

Obtém a atualização do preço Bid (preço de compra de quem entra vendido numa posição)

BidHigh

Obtém a máxima do preço Bid para um dia

BidLow

Obtém a mínima do preço Bid para um dia

Preços Ask

 

Ask

Obtém a atualização do preço Ask (preço de venda de quem entra comprado numa posição)

AskHigh

Obtém a máxima do preço Ask para um dia

AskLow

Obtém a mínima do preço Ask para um dia

Preços

 

Last

Obtém a atualização do preço Last (o último preço)

LastHigh

Obtém a máxima do preço Last para um dia

LastLow

Obtém a mínima do preço Last para um dia

Modos de negociação

 

TradeCalcMode

Obtém o modo de cálculo dos custos do contrato

TradeCalcModeDescription

Obtém o modo de cálculo dos custos do contrato como uma string

TradeMode

Obtém o tipo de execução das ordens

TradeModeDescription

Obtém o tipo de execução de ordens como uma string

TradeExecution

Obtém o fechamento de modo de ofertas

TradeExecutionDescription

Obtém o fechamento de modo de ofertas como uma string

Swaps

 

SwapMode

Obtém o modelo de cálculo Swap

SwapModeDescription

Obtém o modelo de cálculo Swap como uma string

SwapRollover3days

Obtém o dia do custo swap triplo

SwapRollover3daysDescription

Obtém o dia do custo swap triplo como uma string

Margens e flags

 

MarginInitial

Obtém o valor da margem inicial

MarginMaintenance

Obtém o valor da margem de manutenção

MarginLong

Obtém a taxa de margem necessária para posições compradas

MarginShort

Obtém a taxa de margem necessária para posições vendidas

MarginLimit

Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo Limit

MarginStop

Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo Stop

MarginStopLimit

Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo StopLimit

TradeTimeFlags

Obtém os flags dos modos de validade das ordens permitidas

TradeFillFlags

Obtém os flags dos modos de preenchimento das ordens permitidas

Quantização

 

Digits

Obtém o número de dígitos após o período

Point

Obtém o valor de um ponto

TickValue

Obtém o custo do tick (alteração mínima de preço)

TickValueProfit

Obtém o preço do tick calculado para uma posição lucrativa

TickValueLoss

Obtém o preço do tick calculado para uma posição perdedora

TickSize

Obtém a alteração mínima de preço

Tamanhos dos contratos

 

ContractSize

Obtém a quantidade de contrato da negociação

LotsMin

Obtém o volume mínimo para fechar uma oferta

LotsMax

Obtém o volume máximo para fechar uma oferta

LotsStep

Obtém o passo mínimo de variação de volume para fechar uma oferta

LotsLimit

Obtém o volume máximo permitido de posições abertas e ordens pendentes (direção insensível) para um símbolo

Tamanhos de Swaps

 

SwapLong

Obtém o valor swap da posição comprada

SwapShort

Obtém o valor swap da posição vendida

Propriedades de texto

 

CurrencyBase

Obtém o nome da moeda do símbolo base

CurrencyProfit

Obtém o nome da moeda de lucro

CurrencyMargin

Obtém o nome da moeda de margem

Bank

Obtém o nome da fonte da cotação atual

Descrição

Obtém a descrição da string do símbolo

Path

Obtém o caminho do diretório dos símbolos

Propriedades do símbolo

 

SessionDeals

Obtém o número de ofertas na sessão atual

SessionBuyOrders

Obtém o número de ordens de Compra no momento

SessionSellOrders

Obtém o número de ordens de Venda no momento

SessionTurnover

Obtém o resumo do volume de negócios da sessão atual

SessionInterest

Obtém o resumo dos contratos em aberto da sessão atual

SessionBuyOrdersVolume

Obtém o atual volume de ordens de compra

SessionSellOrdersVolume

Obtém o atual volume das ordens de Venda

SessionOpen

Obtém o preço de abertura da sessão atual

SessionClose

Obtém o preço de fechamento da sessão atual

SessionAW

Obtém a média ponderada do preço da sessão atual

SessionPriceSettlement

Obtém o preço da liquidação da sessão atual

SessionPriceLimitMin

Obtém o preço mínimo da sessão atual

SessionPriceLimitMax

Obtém o preço máximo da sessão atual

Acesso a funções API MQL5

 

InfoInteger

Obtém o valor específico da propriedade tipo integer

InfoDouble

Obtém valor específico da propriedade tipo double

InfoString

Obtém o valor específico da propriedade tipo string

Funções de serviço

 

NormalizePrice

Retorna o valor do preço, normalizado e utilizando as propriedades do símbolo

Métodos herdados da classe CObject

