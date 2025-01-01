Refresh Atualiza os dados do símbolo

RefreshRates Atualiza as cotações do símbolo

Propriedades

Name Obtém/define o nome do símbolo

Select Obtém/define o flag do símbolo da "Observação do Mercado" (Market Watch)

IsSynchronized Verifica a sincronização do símbolo com o servidor

Volumes

Volume Obtém o volume da última oferta

VolumeHigh Obtém o volume máximo para um dia

VolumeLow Obtém o volume mínimo para um dia

Miscelâneas

Time Obtém o tempo da última cotação

Spread Obtém o valor do spread (em pontos)

SpreadFloat Obtém o flag do spread flutuante

TicksBookDepth Obtém a profundidade de ticks salvos (Livro de Ofertas)

Níveis

StopsLevel Obtém o nível de stop mínimo para as ordens (em pontos)

FreezeLevel Obtém a distância das operações de negociação congeladas (em pontos)

Preços Bid

Bid Obtém a atualização do preço Bid (preço de compra de quem entra vendido numa posição)

BidHigh Obtém a máxima do preço Bid para um dia

BidLow Obtém a mínima do preço Bid para um dia

Preços Ask

Ask Obtém a atualização do preço Ask (preço de venda de quem entra comprado numa posição)

AskHigh Obtém a máxima do preço Ask para um dia

AskLow Obtém a mínima do preço Ask para um dia

Preços

Last Obtém a atualização do preço Last (o último preço)

LastHigh Obtém a máxima do preço Last para um dia

LastLow Obtém a mínima do preço Last para um dia

Modos de negociação

TradeCalcMode Obtém o modo de cálculo dos custos do contrato

TradeCalcModeDescription Obtém o modo de cálculo dos custos do contrato como uma string

TradeMode Obtém o tipo de execução das ordens

TradeModeDescription Obtém o tipo de execução de ordens como uma string

TradeExecution Obtém o fechamento de modo de ofertas

TradeExecutionDescription Obtém o fechamento de modo de ofertas como uma string

Swaps

SwapMode Obtém o modelo de cálculo Swap

SwapModeDescription Obtém o modelo de cálculo Swap como uma string

SwapRollover3days Obtém o dia do custo swap triplo

SwapRollover3daysDescription Obtém o dia do custo swap triplo como uma string

Margens e flags

MarginInitial Obtém o valor da margem inicial

MarginMaintenance Obtém o valor da margem de manutenção

MarginLong Obtém a taxa de margem necessária para posições compradas

MarginShort Obtém a taxa de margem necessária para posições vendidas

MarginLimit Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo Limit

MarginStop Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo Stop

MarginStopLimit Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo StopLimit

TradeTimeFlags Obtém os flags dos modos de validade das ordens permitidas

TradeFillFlags Obtém os flags dos modos de preenchimento das ordens permitidas

Quantização

Digits Obtém o número de dígitos após o período

Point Obtém o valor de um ponto

TickValue Obtém o custo do tick (alteração mínima de preço)

TickValueProfit Obtém o preço do tick calculado para uma posição lucrativa

TickValueLoss Obtém o preço do tick calculado para uma posição perdedora

TickSize Obtém a alteração mínima de preço

Tamanhos dos contratos

ContractSize Obtém a quantidade de contrato da negociação

LotsMin Obtém o volume mínimo para fechar uma oferta

LotsMax Obtém o volume máximo para fechar uma oferta

LotsStep Obtém o passo mínimo de variação de volume para fechar uma oferta

LotsLimit Obtém o volume máximo permitido de posições abertas e ordens pendentes (direção insensível) para um símbolo

Tamanhos de Swaps

SwapLong Obtém o valor swap da posição comprada

SwapShort Obtém o valor swap da posição vendida

Propriedades de texto

CurrencyBase Obtém o nome da moeda do símbolo base

CurrencyProfit Obtém o nome da moeda de lucro

CurrencyMargin Obtém o nome da moeda de margem

Bank Obtém o nome da fonte da cotação atual

Descrição Obtém a descrição da string do símbolo

Path Obtém o caminho do diretório dos símbolos

Propriedades do símbolo

SessionDeals Obtém o número de ofertas na sessão atual

SessionBuyOrders Obtém o número de ordens de Compra no momento

SessionSellOrders Obtém o número de ordens de Venda no momento

SessionTurnover Obtém o resumo do volume de negócios da sessão atual

SessionInterest Obtém o resumo dos contratos em aberto da sessão atual

SessionBuyOrdersVolume Obtém o atual volume de ordens de compra

SessionSellOrdersVolume Obtém o atual volume das ordens de Venda

SessionOpen Obtém o preço de abertura da sessão atual

SessionClose Obtém o preço de fechamento da sessão atual

SessionAW Obtém a média ponderada do preço da sessão atual

SessionPriceSettlement Obtém o preço da liquidação da sessão atual

SessionPriceLimitMin Obtém o preço mínimo da sessão atual

SessionPriceLimitMax Obtém o preço máximo da sessão atual

Acesso a funções API MQL5

InfoInteger Obtém o valor específico da propriedade tipo integer

InfoDouble Obtém valor específico da propriedade tipo double

InfoString Obtém o valor específico da propriedade tipo string

Funções de serviço