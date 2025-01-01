- Refresh
CSymbolInfo
CSymbolInfo é uma classe para facilitar o acesso às propriedades do símbolo (ativo).
Descrição
A classe CSymbolInfo fornece acesso às propriedades do símbolo.
Declaração
|
class CSymbolInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
|
Hierarquia de herança
CSymbolInfo
Métodos de classe pelos grupos
|
Controlador
|
|
Atualiza os dados do símbolo
|
Atualiza as cotações do símbolo
|
Propriedades
|
|
Obtém/define o nome do símbolo
|
Obtém/define o flag do símbolo da "Observação do Mercado" (Market Watch)
|
Verifica a sincronização do símbolo com o servidor
|
Volumes
|
|
Obtém o volume da última oferta
|
Obtém o volume máximo para um dia
|
Obtém o volume mínimo para um dia
|
Miscelâneas
|
|
Obtém o tempo da última cotação
|
Obtém o valor do spread (em pontos)
|
Obtém o flag do spread flutuante
|
Obtém a profundidade de ticks salvos (Livro de Ofertas)
|
Níveis
|
|
Obtém o nível de stop mínimo para as ordens (em pontos)
|
Obtém a distância das operações de negociação congeladas (em pontos)
|
Preços Bid
|
|
Obtém a atualização do preço Bid (preço de compra de quem entra vendido numa posição)
|
Obtém a máxima do preço Bid para um dia
|
Obtém a mínima do preço Bid para um dia
|
Preços Ask
|
|
Obtém a atualização do preço Ask (preço de venda de quem entra comprado numa posição)
|
Obtém a máxima do preço Ask para um dia
|
Obtém a mínima do preço Ask para um dia
|
Preços
|
|
Obtém a atualização do preço Last (o último preço)
|
Obtém a máxima do preço Last para um dia
|
Obtém a mínima do preço Last para um dia
|
Modos de negociação
|
|
Obtém o modo de cálculo dos custos do contrato
|
Obtém o modo de cálculo dos custos do contrato como uma string
|
Obtém o tipo de execução das ordens
|
Obtém o tipo de execução de ordens como uma string
|
Obtém o fechamento de modo de ofertas
|
Obtém o fechamento de modo de ofertas como uma string
|
Swaps
|
|
Obtém o modelo de cálculo Swap
|
Obtém o modelo de cálculo Swap como uma string
|
Obtém o dia do custo swap triplo
|
Obtém o dia do custo swap triplo como uma string
|
Margens e flags
|
|
Obtém o valor da margem inicial
|
Obtém o valor da margem de manutenção
|
Obtém a taxa de margem necessária para posições compradas
|
Obtém a taxa de margem necessária para posições vendidas
|
Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo Limit
|
Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo Stop
|
Obtém a taxa de margem necessária para ordens do tipo StopLimit
|
Obtém os flags dos modos de validade das ordens permitidas
|
Obtém os flags dos modos de preenchimento das ordens permitidas
|
Quantização
|
|
Obtém o número de dígitos após o período
|
Obtém o valor de um ponto
|
Obtém o custo do tick (alteração mínima de preço)
|
Obtém o preço do tick calculado para uma posição lucrativa
|
Obtém o preço do tick calculado para uma posição perdedora
|
Obtém a alteração mínima de preço
|
Tamanhos dos contratos
|
|
Obtém a quantidade de contrato da negociação
|
Obtém o volume mínimo para fechar uma oferta
|
Obtém o volume máximo para fechar uma oferta
|
Obtém o passo mínimo de variação de volume para fechar uma oferta
|
Obtém o volume máximo permitido de posições abertas e ordens pendentes (direção insensível) para um símbolo
|
Tamanhos de Swaps
|
|
Obtém o valor swap da posição comprada
|
Obtém o valor swap da posição vendida
|
Propriedades de texto
|
|
Obtém o nome da moeda do símbolo base
|
Obtém o nome da moeda de lucro
|
Obtém o nome da moeda de margem
|
Obtém o nome da fonte da cotação atual
|
Obtém a descrição da string do símbolo
|
Obtém o caminho do diretório dos símbolos
|
Propriedades do símbolo
|
|
Obtém o número de ofertas na sessão atual
|
Obtém o número de ordens de Compra no momento
|
Obtém o número de ordens de Venda no momento
|
Obtém o resumo do volume de negócios da sessão atual
|
Obtém o resumo dos contratos em aberto da sessão atual
|
Obtém o atual volume de ordens de compra
|
Obtém o atual volume das ordens de Venda
|
Obtém o preço de abertura da sessão atual
|
Obtém o preço de fechamento da sessão atual
|
Obtém a média ponderada do preço da sessão atual
|
Obtém o preço da liquidação da sessão atual
|
Obtém o preço mínimo da sessão atual
|
Obtém o preço máximo da sessão atual
|
Acesso a funções API MQL5
|
|
Obtém o valor específico da propriedade tipo integer
|
Obtém valor específico da propriedade tipo double
|
Obtém o valor específico da propriedade tipo string
|
Funções de serviço
|
|
Retorna o valor do preço, normalizado e utilizando as propriedades do símbolo